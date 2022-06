Ces statistiques Warzone démontrent les faiblesses des armes de Cold War et Modern Warfare

Un graphique affichant les statistiques des armes Warzone montre à quel point les armes de Modern Warfare et Black Ops Cold War sont éloignées par rapport aux armes de Vanguard.

L’équilibrage des armes est un sujet qui fait toujours débat au sein de la communauté de Warzone depuis son lancement.

Mais depuis que la mise à jour Rechargée de la saison 3 a apporté des améliorations majeures aux armes de Vanguard tout en réduisant l’efficacité des armes de Cold War, les joueurs estiment que l’équilibrage des armes n’est pas vraiment adéquat.

Lire aussi – Les meilleures armes sur Warzone | Tier list Warzone Pacific Saison 3

Le NZ-41 et le STG sont de loin les armes les plus populaires, et les données montrent à quel point il existe une disparité entre la popularité des armes de Vanguard et celles de Modern Warfare et Cold War.

Advertisement

Grâce aux données de WZRanked, nous pouvons voir comment les taux de sélection des armes de Modern Warfare, Cold War et Vanguard se comparent alors que la saison 3 touche à sa fin.

Ces données montrent que depuis la mise à jour de la saison 3 du 26 avril, la popularité des armes Vanguard a grimpé en flèche tandis que celle de Cold War et Modern Warfare a chuté.

Au début de la saison 3, les armes de chaque jeu avaient un taux de sélection d’environ 30%, les armes de Vanguard devançant de peu les deux autres. Cependant, depuis le 19 juin, les armes de Vanguard sont choisies dans près de 60% des cas, celles de Cold War dans 17% et celles de Modern Warfare dans 23% des cas.

Advertisement

Le contraste est saisissant et montre à quel point les joueurs estiment que les armes de Cold War et Modern Warfare sont moins puissantes que celles de Vanguard.

Et avec la mise à jour de la saison 4 de Warzone qui approche, les joueurs espèrent que cette nouvelle saison donnera un peu plus d’amour aux armes de Cold War et de Modern Warfare, et qu’elle mettra un frein à certaines des meilleures armes de Vanguard, comme le STG44 et le NZ-41.