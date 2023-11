Comment avoir un Sprint Tactique infini dans Modern Warfare 3

Découvrez l’astuce permettant de réinitialiser le Sprint Tactique à l’infini dans Call of Duty : Modern Warfare 3.

Conformément à la tradition, les joueurs trouvent chaque année un moyen d’obtenir un Sprint Tactique illimité, et MW3 ne fait pas exception. Voici tout ce que vous devez savoir sur cette mécanique de mouvement incontournable.

Sledgehammer Games a écouté les retours de la communauté et a remanié le système de mobilité pour Modern Warfare 3. Les déplacements sont plus rapides et vous pouvez grimper en sprintant. Les joueurs peuvent tirer immédiatement après une glissade, et les développeurs ont augmenté la durée et les taux de recharge du Sprint Tactique.

Néanmoins, certaines astuces des précédents opus de Call of Duty ont bel et bien disparu. Dans MW3, la le slide cancel ne permet plus de réinitialiser le Sprint Tactique, et la glissade va jusqu’à imposer un délai avant l’utilisation du Sprint Tactique.

Il n’aura néanmoins pas fallu longtemps pour que la communauté Call of Duty trouve un nouveau moyen d’abuser du Sprint Tactique, avec une simple astuce permettant de l’utiliser de façon illimitée.

Le joueur pro de la CDL Shotzzy est connu pour découvrir tous les secrets et astuces cachés dans les titres Call of Duty. Ce joueur époustouflant de SMG n’a pas mis bien longtemps pour découvrir un glitch de Sprint Tactique illimité.

SpawnUp a posté un clip du stream de Shotzzy, durant lequel ce dernier explique comment réaliser cette astuce.

Voici un guide étape par étape pour profiter du Sprint Tactique infini :

Équipez une semtex ou un couteau de lancer comme objet d’équipement tactique

Commencez le Sprint Tactique

Juste avant la fin de l’animation de sprint, sortez votre équipement tactique

Annulez le lancer avec le bouton correspondant dans vos paramètres

Il est important de noter que Sledgehammer Games pourrait éventuellement corriger ce glitch. Mais à l’heure actuelle, c’est un moyen simple de réaliser un Sprint Tactique illimité.

