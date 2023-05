Les joueurs de Warzone 2 furieux contre les snipers “pathétiques” de la S3 Rechargée

La Saison 3 Rechargée de Warzone 2 a drastiquement nerf la capacité des snipers à one shot via le nerf des Munitions Explosives. Pour beaucoup de joueurs, les snipers sont devenus “pathétiques”.

Avec la MAJ Rechargée de la Saison 3 de Warzone 2, Infinity Ward a violemment nerf la vitesse des balles des Munitions Explosives, souvent utilisées par les joueurs pour permettre aux fusil de précision de tuer en une balle dans la tête.

Les développeurs n’ont pas fourni de données précises quant à l’envergure du nerf, mais le joueur de CDL TheXclusiveAce a mené sa petite enquête. Selon ce joueur pro, la vitesse des balles a été réduite de 25% lors de l’utilisation de Munitions Explosives sur un sniper.

Le problème, c’est que l’utilisation de ces munitions bien particulières est indispensable pour obtenir un kill en un tir avec un fusil de précision. Certains joueurs affirment aujourd’hui que le nerf rend les snipers bien trop difficiles à utiliser dans la mise à jour Rechargée de la Saison 3.

One shot avec un sniper dans Warzone 2 : est-ce toujours possible ?

Techniquement, oui. En effet, les dégâts des snipers et des Munitions Explosives restent inchangés, et un tir dans la tête permet donc toujours de mettre un joueur au sol.

Néanmoins, la vitesse des balles est devenue un sérieux souci pour ce type de classe. La vitesse des balles fait référence à la vélocité à laquelle la balle quitte le canon de l’arme. Plus la balle est lente, plus elle mettra de temps à atteindre sa destination et plus elle adoptera une trajectoire en cloche.

Une réduction de 25% de la vitesse des balles est beaucoup plus notable sur une arme à longue portée comme un fusil de sniper qu’une arme de corps à corps comme un SMG, et la vitesse de projectile réduite a rendu beaucoup plus difficile pour les joueurs de toucher des cibles en mouvement.

Pour couronner le tout, un joueur de WZ2 a publié une vidéo sur Reddit montrant un MCPR-300 ayant du mal à toucher un ennemi immobile, bien que le réticule soit parfaitement aligné avec la tête de l’adversaire.

Un joueur en commentaire a alors expliqué : “Les Munitions Explosives sont pathétiques. Le bullet drop est affreux, et pour couronner le tout, les balles touchées ne sont souvent pas prises en compte, en plus du fait que seuls les headshots tuent en un coup. J’ai arrêté d’e l’utiliser d’utiliser les Munitions Explosives et je suis passé aux Munitions à Haute Vitesse.”

Ce nerf de la vitesse des balles est particulièrement dévastateur, surtout lorsque l’on sait que les Munitions Explosives avaient déjà une vitesse réduite de 40% par rapport aux munitions par défaut. Les joueurs ont commencé à changer leurs types de munitions dans le but de trouver quelque chose qui peut remplacer les Munitions Explosives et leur donner ce potentiel de kill en un tir tant recherché sans les inconvénients de la vitesse des balles.

Mais certains membres de la communauté ne sont pas prêts à faire le changement. “Le problème avec les Munitions à Haute Vitesse, c’est qu’on ne peut pas faire de plays avec. Un headshot en un tir est juste trop important pour le mode Ranked.”

Bien que les joueurs n’aient pas encore trouvé un consensus sur une alternative, les membres de la communauté de Warzone 2 ont collectivement critiqué les munitions explosives après le dernier nerf.