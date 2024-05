Une SMG inattendue de MW3 fait revivre la méta MAC-10 de Warzone

Le Mac-10 était l’une des armes les plus populaires dans l’histoire de Warzone lorsque celle-ci était méta pendant l’époque de Verdansk, et depuis, les joueurs cherchent à recréer ce type de gameplay avec d’autres mitraillettes, et cette classe pourrait bien faire l’affaire.

À l’époque de Black Ops Cold War, le pistolet mitrailleur Mac-10 a semé la destruction aussi bien sur Verdansk que sur Rebirth Island, avec une excellente cadence de tir, une maniabilité stable, et une grande mobilité. Il incarnait vraiment une SMG polyvalente.

Bien qu’il y ait eu des mitraillettes dominantes depuis, les joueurs ne considèrent pas les armes de méta à courte portée aussi favorablement que le Mac-10, et cette classe d’armes pourrait bien la ramener.

Le WSP Swarm était méta dans les premiers jours d’Urzikstan, dominant vraiment la classe des SMG de loin, mais depuis, il a perdu de sa superbe et descendu dans l’ordre de priorité.

Cependant, mettez les accessoires suivants dessus, tout comme tcTekk l’a fait, et vous pourrez recréer presque parfaitement le Mac-10 :

Bouche : ZEHMN35 Compensated Flash Hider

ZEHMN35 Compensated Flash Hider Canon : WSP Reckless 90 Long Barrel

WSP Reckless 90 Long Barrel Crosse : FSS Fortress Heavy Stock

FSS Fortress Heavy Stock Munitions : Balles de 9mm à haut grain

Balles de 9mm à haut grain Chargeur : Tambour de 100 coups

Évidemment, l’arme ne sera pas exactement la même, mais comme les accessoires sont efficaces pour améliorer la portée, le recul, et la maniabilité, ainsi que le Tambour de 100 Balles à Haut Grain infligeant plus de dégâts et sur plusieurs ennemis, vous aurez du mal à trouver de meilleures classes de SMG que celle-ci.

Avec Treyarch travaillant sur le prochain Call of Duty, prévu pour une sortie fin 2024, il est très possible qu’ils ramènent le véritable Mac-10 dans le jeu.

Des fuites ont laissé entendre un nom soit Black Ops 6 soit Black Ops Gulf War, mais il devrait suivre les événements de Black Ops Cold War, ce qui pourrait signifier le retour des armes les plus populaires, comme cela arrive souvent dans Call of Duty.

Combine cela avec le retour potentiel de Verdansk, et les joueurs de Warzone OG pourraient en être pour un vrai régal afin de clôturer l’année en beauté.

