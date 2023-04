Cette SMG hors-méta est la meilleure mitraillette de Warzone 2

Plusieurs experts de Warzone 2 clament que la meilleure mitraillette du jeu est une arme hors-méta et clairement sous-jouée.

Au cours des derniers mois, la meta de Warzone 2 a connu de sérieuses turbulences. Les principales responsables de cette instabilité – qui a le mérite d’amener un peu de fraîcheur – sont les mises à jour des Saisons 2 et 3 qui ont apportées de nombreux équilibrages aux armes et accessoires.

Suite à ces changements, des armes incontournables comme la RPK, l’ISO Hemlock ou le M4 ont laissé leur place au Kastov 762, au Cronen Squall et au FJX Imperium.

Du côté des mitraillettes, les armes les plus populaires restent la Vaznev-9k et la Lachmann Sub. Néanmoins, certains experts de Warzone 2 sont convaincus qu’il existe une SMG bien plus performante, et drastiquement sous-estimée.

L’article continue après la publicité

PDSW 528 : La meilleure mitraillette de Warzone 2 avec cette classe de WhosImmortal

La PDSW 528 – aussi connue sous le nom de P90 – a connu son heure de gloire il y a quelques mois, avant que sa popularité ne chute drastiquement. Si cette mitraillette a aujourd’hui un pick rate avoisinnant les 1,2%, elle est encore une arme exceptionnelle si l’on en croit l’avis de certains pros.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

“C’est la meilleure SMG polyvalente du jeu actuellement, et de loin d’après moi”, déclare le youtubeur WhosImmortal. Et il n’est pas le seul a toujours être conquis par ses mobilité, son recul parfaitement contrôlable et son TTK fantastique.

La classe PDSW 528 de WhosImmortal :

L’article continue après la publicité

Bouche : Lockshot KT85

Lockshot KT85 Laser : VLK LZR 7mw

VLK LZR 7mw Lunette : Cronen Mini Pro

Cronen Mini Pro Busc : Busc Tactique TV

Busc Tactique TV Poignée arrière : Poignée Bruen Q900

Pour plus d’informations sur la PDSW, ses accessoires et les équipements pour l’accompagner, découvrez notre guide de classe PDSW 528 !