Ce skin pay to win de Warzone est “littéralement invisible” dans MW3

Les fans de Call of Duty sont convaincus que le skin “pay to win” Gaia est “bien pire” dans Modern Warfare 3 qu’il ne l’a été dans Warzone.

Au cours des dernières années, Call of Duty a eu son lot de problèmes liés aux skins, en particulier dans on battle royale Warzone. En effet, il est déjà arrivé que les développeurs doivent intervenir pour rendre un skin moins discret, afin qu’un simple élément cosmétique ne devienne pas une tenue de camouflage pay to win.

Le problème le plus récent concerne le skin Gaia – ou Groot, comme certains le nomment – qui a été lancé dans le cadre de l’événement The Haunting pour célébrer Halloween. Le skin donne l’apparence d’un arbre lugubre, dont les yeux flamboyants n’empêchent pas d’offrir un excellent camouflage dans les zones à la végétation dense.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

De nombreux joueurs se sont plaints du skin Gaia, exhortant les développeurs de s’en débarrasser avant le lancement de Modern Warfare 3. Cependant, il semble que la situation se soit aggravée.

Le skin Gaia “bien pire” dans Modern Warfare 3 que dans Warzone

Depuis l’ouverture de MW3 aux joueurs du monde entier le 10 novembre, de nombreux fans ont déjà exprimé leur frustration concernant le tristement célèbre skin Gaia.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

“Ce skin a besoin d’un nerf, il est tellement OP dans Estate et Wasteland. Littéralement invisible”, a déclaré un joueur, notant que les cartes de Modern Warfare 3 ont plus de végétation que celles de MW2. “J’ai remarqué qu’il est bien pire sur MW3”, a convenu un autre joueur, citant Underpass et Farm comme d’autres cartes problématiques.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

“Il devrait y avoir une option cosmétique, je devrais pouvoir désactiver la visualisation des cosmétiques des autres joueurs dans mon jeu, ou au moins ceux qui ne sont pas militaires”, a suggéré un autre.

Les développeurs ont déjà augmenté la luminosité du skin une fois, dans l’objectif de le rendre un peu moins discret. Néanmoins, il semblerait que cette mesure ait été largement insuffisante, surtout maintenant que Modern Warfare 3 et ses jolies zones végétalisées sont disponibles.