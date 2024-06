Un simple glitch Warzone offre la meilleure mire à cette mitraillette méta

Un nouveau glitch a été découvert dans Warzone, transformant complètement la mire à l’AMR9 qui est l’une des meilleures mitraillettes, rendant extrêmement facile de voir les ennemis.

L’AMR9 a été légèrement éclipsée par la dominante Superi 46 dans la Saison 4 de Warzone, mais cela pourrait changer après la découverte d’un glitch qui offre à cette mitraillette le viseur le plus clair du jeu.

Pour que le glitch fonctionne, vous devez posséder le plan d’arme AMR9 Caresse empoisonnée, car c’est ce plan qui transforme le viseur de la mitraillette.

Si vous avez ce plan ou la variante BlackCell du plan d’arme de l’AMR9, équipez-le et ajoutez le Kit JAK Atlas à votre arme.

Retirez-le immédiatement et allez dans le stand de tir. Vous verrez alors que votre viseur de base sera nettement plus clair. Quittez le champ de tir et équipez ensuite notre meilleure classe de l’AMR9.

Des accessoires tels que le Compensateur réducteur de flash ZEHMN35, le Garde-main DR-6 et la Poignée Phantom se combinent parfaitement pour améliorer votre contrôle du recul tout en équilibrant votre mobilité afin de conserver la fluidité des mouvements et la maniabilité de l’AMR9.

Comme vous n’avez pas besoin d’une lunette grâce à ce glitch, nous vous recommandons de remplacer cet emplacement par le Canon Pro AMR9 Regal, car cela augmentera encore votre mobilité et votre maniabilité. Bien que cela se fasse au détriment d’un certain contrôle du recul, la réduction est minime et à peine perceptible dans les combats à courte portée.

Complétez cette classe avec le Chargeur de 50 cartouches, qui est plus que suffisant pour affronter plusieurs adversaires à la fois.

Le créateur de contenu de Warzone, TheKoreanSavage, a également mis en avant cette version de l’AMR9 glitchée dans sa vidéo YouTube du 17 juin, où il a décrit le viseur de base comme “insensé“.

Cette classe de l’AMR9 est idéale pour la mobilité, et bien que peu d’accessoires aident au contrôle du recul, cette mitraillette reste assez facile à manier pour toucher vos cibles. Cela dit, elle est conçue pour les duels à courte portée, donc gardez cela à l’esprit lorsque vous l’utilisez.