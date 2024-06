Une simple astuce Warzone transforme le Reclaimer 18 en une machine à tuer

La saison 4 Rechargée de Warzone a introduit le Reclaimer 18, mais il n’a clairement pas impressionné les joueurs. Cependant, il existe un moyen de le transformer en une arme méta à courte portée par le biais d’une simple modification de gameplay.

Vous pouvez transformer le fusil à pompe Reclaimer 18, l’une des pires options à courte portée du jeu actuellement, en l’une des meilleures en utilisant la position tactique. Cela rend l’arme beaucoup plus efficace en termes de dégâts et de portée, ce que beaucoup pensent être un bug.

Notre meilleure classe du Reclaimer 18 inclut des accessoires tels que le Choke Bryson et la Poignée inclinée Bruen Bastion, qui resserrent la dispersion des balles du fusil à pompe et offrent une plus grande précision en position tactique et en tir au jugé.

Cela rend beaucoup plus facile de toucher les ennemis avec plus de dégâts à distance et d’obtenir des éliminations en deux coups de manière plus cohérente.

Le seul inconvénient est que vous devez être très précis, car un tir manqué vous laisse exposé. Visez bien et placez autant de balles que possible sur la cible et vous serez bon. Le boost de mouvement que vous obtenez avec la position tactique aide également, car vous pouvez vous déplacer à couvert et réduire la distance quand vous en avez besoin.

Même le Youtubeur populaire Metaphor fait l’éloge du Reclaimer 18 avec la position tactique, mettant en avant cette arme dans sa vidéo du 27 juin.

Metaphor a montré de nombreux clips de lui en train de tuer des ennemis en deux coups avec le Reclaimer 18, utilisant la position tactique pour toucher ses tirs et réduire le TTK.

Le créateur de contenu a déclaré : “Je sais que beaucoup de gens disent que cette arme n’est pas bonne, mais moi, j’aime vraiment bien cette arme.” Utilisée correctement, elle a “le potentiel d’être folle“, il faut juste un peu de maîtrise.

Vous devrez peut-être ajuster vos paramètres manette afin de trouver la meilleure sensibilité pour la position tactique, car c’est totalement différent de simplement viser avec une lunette.

