Un simple accessoire de Warzone offre une incroyable vitesse de déplacement

Le kit de conversion JAK Slash de Modern Warfare 3 est le seul accessoire qui améliore la vitesse de sprint tactique, et ce boost de mobilité en fait un excellent choix pour Warzone.

Les kits de conversion réinventent notre vision des armes et accessoires conventionnels. Le nouveau système de MW3 a ouvert la porte à des interprétations amusantes et créatives de ce qui est possible.

Par exemple, le kit de conversion JAK Cataclysme a transformé la RPK, une mitrailleuse oubliable, en une véritable machine à tuer.

Après quelques jours d’une domination implacable de la méta du Battle Royale, Raven Software a été contraint d’imposer un nerf important à cet accessoire. Cela dit, chaque semaine, l’équipe de développement propose une nouvelle invention passionnante.

La dernière création de Sledgehammer Games est un accessoire canon qui fait également office de couteau de combat. C’est important car un couteau de combat peut abattre un ennemi entièrement blindé en deux coups, mais cet accessoire apporte également un boost de mobilité notable.

Le JAK Slash améliore vos déplacements dans toutes les catégories de mobilité sauf la vitesse de déplacement en visée et offre une amélioration de 8 % du recul vertical. De plus, cet accessoire ne réduit que la précision du tir au jugé et la dispersion des balles en position tactique, ce qui n’impactera pas la plupart des joueurs.

Une augmentation de 3 % de la vitesse de sprint tactique peut sembler insignifiante sur le papier, mais étant donné que c’est le seul accessoire à aider cette catégorie, il vaut la peine d’être considéré.

Cela dit, l’amélioration de la vitesse de sprint est un changement radical, et la capacité à abattre un ennemi en deux coups avec un accessoire de couteau de combat élève ce nouveau kit de conversion à un niveau supérieur.

Ainsi, bien que nous ne nous attendions pas à ce que cet accessoire soit surpuissant comme certains autres kits de conversion que nous avons vus, si vous voulez surprendre vos ennemis avec un style de jeu agressif, le JAK Slash sera parfait.

Pour en savoir plus sur la façon de débloquer le JAK Slash, consultez notre guide dédié à ce sujet.