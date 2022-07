Silence de mort sur Modern Warfare 2 : atout ou amélioration de combat ?

En attendant l’arrivée de Call of Duty: Modern Warfare 2, des fans se demandent si Silence de mort devrait être une amélioration de combat ou un atout.

Les fans de Call of Duty semblent extrêmement divisée à propos d’une potentielle inclusion de Silence de mort sur Modern Warfare 2, certains pensant même que ce ne devrait pas être dans le jeu. Cette capacité a été un atout et une amélioration de combat plutôt controversée dans les derniers jeux Call of Duty où elle était présente.

La haine envers Silence de mort a clairement augmenté avec Warzone étant donné la puissance de l’amélioration de combat qui permettait aux joueurs de se faufiler entre des équipes pour obtenir des éliminations gratuit. La capacité pourrait faire son retour sur MW2, mais les fans ne savent pas vraiment sous quelle forme son retour serait idéal.

Advertisement

Sur le subreddit de Modern Warfare 2, plusieurs fans ont débattu de la potentielle intégration de Silence de mort sur le prochain jeu de la franchise Call of Duty. En tant qu’atout comme lors des premiers CoD, en tant qu’amélioration de combat comme ces dernières années ou rien de tout ça ?

Silence de mort ne devrait pas être un atout.

Pour vous la faire courte, ce joueur pense que Silence de mort était mieux en tant qu’amélioration de combat qu’en tant qu’atout.

Chacun peut avoir son avis sur le sujet, mais il faudra bien évidemment prendre en compte qu’en tant qu’amélioration de combat ou atout, Silence de mort devrait potentiellement arriver sur Warzone 2.0 aussi.

Advertisement

Nous avons déjà découvert une longue liste d’atouts qui ont fuité pour Modern Warfare 2 et Silence de mort n’en fait visiblement pas parti pour le moment. Peut-être que les développeurs, Infinity Ward, ont déjà fait leur choix !