La saison 6 de Modern Warfare 3 & Warzone ramène l’événement The Haunting

La saison 6 de Modern Warfare 3 et Warzone a été confirmée pour le 18 septembre et, bonne nouvelle pour les fans, l’événement The Haunting fait son grand retour !

L’événement d’Halloween The Haunting of Verdansk en 2020 avait immédiatement conquis les joueurs. Au lieu du format classique de Battle Royale, les joueurs tués revenaient à la vie sous forme de zombies, créant ainsi une mini-invasion de morts-vivants en pleine partie.

En 2022, Rebirth of the Dead a ressuscité cette idée, en ajoutant des pouvoirs et capacités supplémentaires pour les joueurs zombies. L’année suivante, Operation Nightmare a réintroduit l’événement, avec encore plus d’innovations pour pimenter l’expérience.

Pour cette nouvelle saison, Activision n’a pas encore dévoilé tous les détails, mais le premier trailer laisse deviner quelques surprises.

Tout d’abord, Modern Warfare 3 a révélé l’arrivée de Michael Myers, le tueur emblématique de la série de films d’horreur Halloween, en tant qu’opérateur. De manière assez amusante, “Mike Myers” est aussi le nom d’un mode de jeu créé par la communauté qui existe dans Call of Duty depuis des années.

Dans ce mode, un seul joueur peut utiliser son couteau, tandis que les autres doivent survivre jusqu’à la fin du compte à rebours. Le joueur qui survit le plus longtemps devient ensuite Michael Myers lors de la manche suivante. Pouvoir revivre ce mode de jeu avec un skin officiel de Myers serait un véritable régal pour les fans.

En parallèle, nous avons eu un aperçu de quelques autres skins d’opérateurs, issus de collaborations avec des franchises de films d’horreur telles que Terrifier et Smile. Ces ajouts coïncident parfaitement avec les sorties de ces films : Terrifier 3 le 9 octobre et Smile 2 le 16 octobre.

D’autres skins d’opérateurs inspirés par Halloween feront également leur entrée dans cette nouvelle saison.

Dans l’itération précédente de Warzone pour Modern Warfare 2, des créatures surnaturelles avaient déjà fait leur apparition pour donner du fil à retordre aux joueurs. Cette fois-ci, il faudra affronter un monstre zombie fantomatique doté de trois têtes.

Nous mettrons à jour cet article dès qu’Activision publiera un aperçu officiel du contenu de cette nouvelle saison.