La Saison 5 Rechargée de Warzone et MW3 enrage les joueurs : “Qu’ont-ils vraiment fait

Après avoir passé quelques heures sur la nouvelle mise à jour Rechargée de la Saison 5, les joueurs de Modern Warfare 3 et Warzone se demandent si les changements apportés sont suffisants pour faire une réelle différence.

En ce qui concerne le multijoueur, cette mise à jour de mi-saison a introduit quatre nouveaux modes de jeu, une version alternative de Stash House, et a rééquilibré quelques armes.

Pendant ce temps, le mode Resurgence Suprême fait son retour dans Warzone, accompagné de contrats d’élite et d’un événement public Vol de reconnaissance. Raven Software a tenté de rééquilibrer la méta à courte et longue portée en affaiblissant le STG44 et la Static-HV, mais pour le moment, les données montrent que ces deux nerfs n’ont pas réussi à les écarter de la compétition.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

La Saison 5 Rechargée introduit également deux nouvelles armes. Le Torque 35, qui est un arc capable de clouer les ennemis contre un mur ainsi que la Lance, une nouvelle arme de mêlée que les joueurs peuvent lancer ou utiliser pour se précipiter sur leurs adversaires.

ModernWarzone a demandé des avis sur cette dernière mise à jour, et les retours ont été massivement négatifs.

Un joueur s’est interrogé : “Qu’ont-ils vraiment fait ?“

L’article continue après la publicité

D’autres critiques ont pointé du doigt l’absence d’une nouvelle carte multijoueur 6v6 et la sortie de deux armes qui ne sont pas assez puissantes pour rivaliser avec les meilleures options de la méta actuelle.

L’article continue après la publicité

Un second utilisateur a résumé ses sentiments en disant : “Pire mise à jour de tous les temps. Pas de nouvelle carte en 6v6 et un arc et une lance qui ne sont même pas si utiles.“

L’article continue après la publicité

La Lance déçoit clairement les attentes à cause de sa lenteur de mouvement, et si vous échouez à récupérer les trois lances, vous n’aurez plus d’arme dans cet emplacement jusqu’à ce que vous trouviez plus de munitions. De plus, cette arme de mêlée a une faible vélocité de lancer, même si vous la chargez à fond.

Quant au Torque 35, il se distingue par une vitesse de rechargement phénoménale, mais puisqu’il appartient à la catégorie des lanceurs, trouver des munitions devient une tâche fastidieuse une fois que vous êtes à court.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Les joueurs ont également été mécontents du fait que Raven Software ait supprimé les modes Solos et Quads du mode Resurgence, rendant le jeu difficile pour ceux qui n’ont pas spécialement d’amis avec qui jouer.

“Pas de Resurgence en solo… pas de Resurgence en quads… les défis hebdomadaires sont centrés sur Fortunes Keep, qui n’est disponible qu’en trios“, a critiqué un troisième joueur.

Bien évidemment, Raven Software peut toujours revenir en arrière en améliorant ces nouvelles armes, et les options de playlist changent chaque semaine. Mais pour le moment, les premières impressions ne sont vraiment pas bonnes.

L’article continue après la publicité