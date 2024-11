La Saison 1 de Warzone & Black Ops 6 a secrètement nerf le Passe de combat

La mise à jour de la Saison 1 a débarqué sur Black Ops 6 et Warzone, introduisant la nouvelle carte Area 99 et des armes comme la mitraillette Saug. Elle marque également l’arrivée du premier Passe de combat partagé entre les deux jeux, rempli de skins, de plans d’armes, de stickers et bien plus encore.

Cependant, un détail a attiré l’attention des joueurs : les points CoD offerts par ce Passe de combat ont été réduits.

L’article continue après la publicité

Alors qu’il était possible de gagner 1 400 points CoD dans les versions précédentes, ce chiffre est maintenant limité à 1 100 dans la Saison 1, soit une diminution de 300 points par rapport à l’époque de MW3.

L’article continue après la publicité

Avec ce nouveau système, les joueurs peuvent tout juste accumuler assez de points pour acheter le Passe de combat suivant, mais ils n’ont plus de points supplémentaires pour investir dans des skins ou des plans d’armes à moins de sortir leur portefeuille.

L’article continue après la publicité

Avant ce changement, de nombreux joueurs terminaient chaque saison non seulement pour obtenir le prochain Passe gratuitement, mais également pour économiser les points restants en vue d’acheter des contenus additionnels. Désormais, cette possibilité disparaît avec la nouvelle structure de récompenses.

Lorsque notre site partenaire, CharlieIntel, a révélé cette modification, les critiques des joueurs n’ont pas tardé à fuser.

L’article continue après la publicité

“C’est ridicule pour ceux qui n’ont pas les moyens. Je n’ai pas l’argent pour acheter des points supplémentaires“, écrit un joueur.

L’article continue après la publicité

Un autre ajoute : “C’est génial de voir une entreprise énorme, qui fait déjà des milliards, chercher à en gagner encore plus comme si elle en avait vraiment besoin.“

Activision n’a pas officiellement annoncé ce changement, laissant les joueurs spéculer sur ses motivations. Certains pensent que cela pourrait être lié à la sortie de BO6 sur le Xbox Game Pass, qui pourrait justifier cette légère réduction pour équilibrer les coûts.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Si certains joueurs trouvent ce changement compréhensible, puisqu’il est toujours possible d’obtenir le Passe de combat de la Saison 2 gratuitement, beaucoup d’autres jugent cette décision avare, voire mesquine.