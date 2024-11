La Saison 1 de Warzone et Black Ops 6 s’apprête à réintroduire une arme emblématique de MW2

Une des armes les plus populaires de l’histoire de Call of Duty devrait faire son grand retour dans Black Ops 6 avec le lancement de la Saison 1 et l’intégration de Warzone, directement tirée du Modern Warfare 2 de 2009.

Bien que de nombreuses armes marquantes aient vu le jour ces dernières années dans Call of Duty, les joueurs restent profondément attachés à celles des anciens opus comme le M16 de CoD 4, l’ACR de Modern Warfare 3, le Ballista de Black Ops 2, pour ne citer que quelques noms.

Les anciens CoD ont marqué l’âge d’or des snipers, créant une véritable communauté autour de cette pratique, et l’un des fusils de précision les plus emblématiques de l’époque devrait très prochainement faire son retour dans Black Ops 6 et Warzone.

Dans le trailer de la nouvelle carte Area 99 de Warzone, à environ 33 secondes, on aperçoit un opérateur visant depuis une fenêtre avec un imposant fusil de précision qui ressemble fortement au Barrett .50 Cal de Modern Warfare 2.

Le Barrett était l’un des deux fusils de précision préférés des joueurs dans Modern Warfare 2, aux côtés de l’Intervention. Au fil des années, l’Intervention a gagné en popularité, mais le retour du Barrett ravira sans doute les fans, surtout si sa puissance reste intacte. Jusqu’à présent, les snipers de Black Ops 6 n’ont pas encore vraiment brillé, mais cela pourrait bien changer avec cette arme.

À l’heure actuelle, les développeurs de BO6, Treyarch, n’ont pas encore confirmé quelles armes seront ajoutées au jeu au cours de la Saison 1, mais ce premier aperçu donne un indice prometteur des nouveautés à venir.

La Saison 1 de Black Ops 6 et Warzone est prévue pour le jeudi 14 novembre, et les développeurs de Treyarch et de Raven Software (responsables de Warzone) devraient bientôt détailler tout ce qui arrive dans le jeu.

En attendant cette nouvelle saison, découvrez quelles sont les meilleures armes de Black Ops 6 que vous devez impérativement monter en niveau avant leur arrivée dans Warzone, afin de rester en tête de la méta.