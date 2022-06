Rotation des cartes dans Warzone, une grande première pour le jeu

Raven Software a apaisé les craintes des fans de Warzone en confirmant que Rebirth Island sera maintenue après l’introduction de Bonne Fortune, mais une rotation des cartes lors de la dernière semaine de la Saison 4 vient pimenter les choses.

Lorsque la nouvelle carte Warzone Bonne Fortune a été initialement révélée, les fans ont craint que Rebirth Island soit retirée du jeu.

Le 16 juin, les développeurs ont confirmé que “les opérations seront temporairement interrompues sur Rebirth Island lors du lancement de la prochaine Saison, mais qu’elles reviendront sous peu.”

La Saison 4 de Warzone et Vanguard s’étend sur une période de cinq semaines et les développeurs ont révélé un système de rotation des cartes pour la dernière semaine qui reflète une innovation d’Apex Legends.

Raven Software a publié un article sur son blog le 20 juin, qui présente tout ce que les joueurs doivent savoir avant de se lancer dans Bonne Fortune.

Les développeurs ont également publié sur Twitter une feuille de route des playlists pour la Saison 4, que vous pouvez voir ci-dessous.

