Le retour de Verdansk dans Warzone est à nouveau retardé

Le retour tant attendu de Verdansk dans Warzone est désormais prévu pour la Saison 2 de Black Ops 6, selon les rumeurs. Cependant, ce nouveau retard n’enchante clairement pas les fans.

Lorsque Warzone a fait ses débuts en tant que partie intégrante de Modern Warfare, les joueurs sont immédiatement tombés amoureux de Verdansk. Cette carte est devenue emblématique du Battle Royale, même si elle n’est plus présente depuis décembre 2021.

L’article continue après la publicité

Au fil des ans, des rumeurs ont circulé sur un possible retour de cette carte, que ce soit dans sa forme originale ou sous une version remaniée. Et si son retour est prévu dans le cadre de Black Ops 6, mais elle a déjà subi un premier report.

L’article continue après la publicité

Aujourd’hui, le célèbre leaker de CoD, Bob, affirme que la carte, initialement prévue pour le “milieu” du cycle de Black Ops 6, sera finalement lancée lors de la Saison 2.

L’article continue après la publicité

“Le retour de Verdansk est actuellement prévu pour la Saison 2 de BO6/Warzone”, a-t-il déclaré. “Mais cela pourrait être encore repoussé, car Raven Software serait en retard sur leurs échéances.“

Cette nouvelle a clairement frustré les joueurs.

“C’est fou de voir combien de temps ce retour a été repoussé. Non seulement je ne suis plus excité de jouer sur cette carte, mais toute cette attente m’a donné envie de ne plus jouer à COD“, a déclaré un joueur. “J’adore Verdansk, mais cela ne résoudra pas les problèmes du jeu“, explique un autre.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

La possibilité d’un autre retard inquiète également certains fans. “À ce stade, je n’attends plus son retour et je serais surpris si elle revenait réellement“, a commenté un autre. “Ils sont probablement en retard parce qu’ils apportent des changements massifs et inutiles à la carte que personne ne souhaite“, a ajouté un autre joueur.

Le retour aux contenus OG de Fortnite a provoqué un regain massif d’intérêt pour le jeu. Les fans de CoD espèrent donc que Verdansk pourra créer le même engouement. Cependant, la crainte que le train de la hype soit déjà passé est bien réelle.

L’article continue après la publicité