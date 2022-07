Le retour des joueurs “invincibles” sur Warzone inquiète la communauté

Les joueurs Warzone sont très inquiets après que de nouveaux problèmes “d’invincibilité” aient fait surface dans la saison 4.

Les problèmes de triche et de bugs dans Warzone ont toujours été très présents. L’introduction de l’anti-triche RICOCHET est le résultat de la lutte contre les tricheurs au cours des deux premières années du jeu, tandis que les développeurs eux-mêmes ont récemment admis que la quantité de contenu du Battle Royale rendait l’isolation des problèmes incroyablement difficile.

Et l’un des problèmes particulièrement odieux des saisons passées concernait les joueurs qui devenaient “invincibles”, c’est-à-dire impossibles à toucher et donc à tuer.

Si ces problèmes étaient dus à la fois à des bugs et des tricheurs, ils semblent maintenant avoir refait surface dans la saison 4, pour le plus grand malheur des joueurs.

Les problèmes “d’invincibilité” sont de retour sur Warzone

Dans un clip du 16 juillet, le streamer TrickyRick était presque sans voix lorsqu’il a rencontré un ennemi qui ne pouvait tout simplement pas mourir.

Malgré plusieurs tirs précis et l’utilisation de l’une des nombreuses exécutions du jeu, l’ennemi a simplement ignoré les efforts de Rick et l’a éliminé, remportant ainsi la victoire dans des circonstances étranges et injustes.

La cause de ce problème n’est pas tout à fait claire, certains spéculant qu’il s’agit d’un bug et d’autres pensent que l’adversaire trichait, malgré les efforts continus de RICOCHET.

Quelle que soit la cause, les joueurs n’ont pas été surpris par le fait que des problèmes aussi importants continuent de ruiner les parties de Warzone plus de deux ans après sa sortie.

Un joueur a déclaré : “C’est vraiment triste et déprimant, j’aurais pété les plombs si ça m’était arrivé.”

Un autre a critiqué Raven Software et Activision : “La quantité de glitchs et de problèmes que ce jeu a depuis sa sortie sur chaque patch et version est juste inacceptable étant donné son statut. Le fait que cela devienne la norme est également inacceptable.”

Après plusieurs années de problèmes et de triche sur le Battle Royale, les joueurs espèrent que le lancement de Warzone 2 prévu pour cette fin d’année va enfin proposer une expérience de jeu stable et saine.