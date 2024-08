Cette redoutable arme Warzone est à nouveau méta, mais personne ne l’utilise

L’un des fusils de combat les plus fiables de Warzone est de retour dans la méta après un buff, mais pourtant, de nombreux joueurs passent encore à côté de cette arme.

Au cours des derniers mois, alors que Warzone et Modern Warfare 3 ont subi diverses mises à jour, certaines des armes les plus utilisées et les plus mortelles ont disparu des radars de la méta. Dans le Battle Royale, cela se produit régulièrement en un clin d’œil.

Le SOA Subverter en est un parfait exemple. Ce fusil de combat de Modern Warfare 3 était une option méta de premier plan lors de la Saison 2 Rechargée, et un peu après, grâce à ses dégâts à toutes les distances.

Cependant, comme mentionné, il a depuis perdu de sa popularité et n’est pratiquement plus utilisé dans Warzone. Toutefois, la Saison 5 Rechargée semble changer la donne. Le Subverter a reçu un petit buff dans cette nouvelle mise à jour, avec une augmentation de sa portée de dégâts maximale, passant de 20,57 m à 25,4 m.

Ce buff est arrivé au même moment où le spécialiste de Warzone, WhosImmortal, l’a mis en avant comme étant le meilleur fusil de combat du jeu. “La catégorie des fusils de combat est assez compétitive. Le BAS-B est vraiment bon, le Sidewinder est sous-estimé, mais le Subverter est le plus constant dans l’ensemble“, a-t-il déclaré dans sa vidéo du 21 août.

Voici la classe recommandée pour la SOA Subverter :

Bouche : Silencieux de Quartier-maître

: Silencieux de Quartier-maître Canon : Canon long Dozer-90

: Canon long Dozer-90 Accessoire canon : Poignée en paracorde

: Poignée en paracorde Crosse : Crosse lourde Motion-V2

: Crosse lourde Motion-V2 Chargeur : Chargeur à tambour de 50 cartouches

WhosImmortal a insisté sur le fait que la constance du SOA Subverter est son atout majeur et a souligné qu’il possède une mire métallique “propre“. Ainsi, vous n’avez pas besoin de gaspiller un accessoire pour cela si vous vous habituez à l’arme.

Les statistiques de WZRanked confirment que ce fusil de combat est clairement sous-estimé. Selon les données, le Subverter est la 19e arme la plus populaire, ce qui le place loin des options méta les plus utilisées.

Alors, si vous cherchez quelque chose de nouveau à utiliser cette saison, revenez à ce vieux classique. Il ne vous décevra pas.