Rebirth Island vs Bonne Fortune : les joueurs de Warzone ont tranché

Et ce n’est clairement pas le seul joueur à partager ce sentiment. Au moins, vous avez le choix cette semaine, que vous préfériez Rebirth Island ou Bonne Fortune, amusez-vous comme vous pouvez sur Call of Duty: Warzone Pacific !

“Traitez moi de fou, mais je ne jouerai sûrement pas sur Rebirth Island cette semaine. En tant que joueur majoritairement de Rebirth Island (seulement 35 parties sur Caldera), je préfère vraiment la nouvelle carte. Je ne pensais pas aimer autant Bonne Fortune mais j’aime l’ambiance italienne et chaque point d’intérêt. Il n’y a rien je n’aime vraiment pas jusqu’à maintenant. Je m’amuse vraiment depuis la mise à jour.”

Sur Reddit, certains joueurs ont même déclaré qu’ils n’allaient pas toucher à Rebirth Island de la semaine tellement Bonne Fortune était une carte bien plus prenante.

Beaucoup de joueurs de Call of Duty: Warzone préfèrent la dynamique de Rebirth Island par rapport à Caldera. Mais c’était avant de savoir qu’une nouvelle carte allait débarquer dans la Saison 4 sous le nom de Bonne Fortune (Fortune’s Keep en anglais).

Même si Rebirth Island a fait son retour sur Call of Duty: Warzone Pacific , les joueurs l’ignorent et préfèrent Bonne Fortune.

by Gaston Cuny