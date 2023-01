Rebirth Island devrait faire son grand retour sur… Warzone Mobile

Si le retrait de Rebirth Island a fortement déçu les fans, cette carte devrait bientôt faire son grand retour, mais sur Warzone Mobile.

Rebirth Island a offert aux fans de Warzone une bouffée d’air frais bien nécessaire lorsque cette carte à petite échelle est apparue pour la première fois dans Black Ops Cold War. Cette carte inspirée de l’île d’Alcatraz a totalement bouleversé la formule traditionnelle du Battle Royale.

Sur Rebirth Island, les joueurs pouvaient respawn jusqu’à la fin de la partie et la taille des parties avait été réduite de 100 joueurs à 40.

Pour de nombreux joueurs, cette nouvelle expérience était un parfait compromis entre le multijoueur et le genre du Battle Royale, et certains fans ne jouaient même plus que dans ce mode.

Mais après un parcours remarquable, Activision a décidé de fermer les portes de Rebirth Island lors du lancement de Warzone 2, ce qui a fortement déçu les fans.

Et si tout espoir de revoir un jour Rebirth Island semblait perdu, une fuite a révélé qu’un remake de Rebirth Island était en préparation, mais pas pour Warzone 2.

Activision Warzone Mobile semble vouloir recycler les anciennes cartes du premier Warzone.

Rebirth Island devrait arriver sur Warzone Mobile

La fuite provient du leaker Twitter, Shaun Weber, qui a révélé que Rebirth Island allait faire son retour sur Warzone Mobile.

Il a également révélé que le jeu sera prochainement disponible dans d’autres pays et que les développeurs prévoient de faire le point sur l’expérience TDM (Match à mort par équipe).

Activision a déjà annoncé son intention d’introduire un “mode multijoueur plus petit et plus ciblé qui se différencie de MW2 et CoD Mobile. Ce mode a été décrit comme un moyen de tester les armes, de jouer des parties rapides ou de s’entraîner pour l’expérience réelle du Battle Royale.”

Shaun Weber s’attend à ce qu’une annonce officielle soit faite au début de la saison 2 de Modern Warfare 2 et Warzone 2, qui a été repoussée au 15 février.