Quelle est la taille de la carte Area 99 de Warzone ? Comparaison avec Rebirth Island, Verdansk…

Nous avons enfin pu découvrir en profondeur la nouvelle carte de Warzone, Area 99, lors de l’événement CoD Next, avant son arrivée dans la Saison 1 de Black Ops 6. Mais vous vous demandez peut-être quelle est sa taille par rapport aux autres cartes du jeu.

La dernière carte Resurgence explore l’histoire de Nuketown, l’un des lieux les plus emblématiques de Call of Duty. Elle propose de nombreux points d’intérêt, tels que Nuketown Shipping et Mannequin Assembly, mais certains joueurs s’interrogent déjà sur son échelle.

Voici tout ce que nous savons sur la taille d’Area 99 et comment elle se compare aux autres cartes de Warzone.

Taille de la carte Area 99 dans Warzone

Area 99 sera à peu près de la même taille que Rebirth Island, comme l’ont confirmé les développeurs lors du CoD Next. Bien que nous n’ayons pas de chiffre exact, elle sera “très similaire” aux 152 865 m² estimés de l’ancienne carte Resurgence.

Le mode Resurgence vise à plonger les joueurs directement dans l’action, sans longues périodes de pause entre les combats, ce qui explique pourquoi ces cartes sont toujours plus compactes que les grandes cartes Battle Royale.

Brittant Beildleman, chef des concepteurs de niveaux, a expliqué que l’objectif d’Area 99 était de retranscrire le gameplay “rapide et frénétique” de Nuketown dans Warzone, ce qui justifie également sa taille réduite.

Cela dit, bien que la surface soit très proche de celle de Rebirth, cette nouvelle carte propose également de nombreux bâtiments élevés pour ajouter de la verticalité. De plus, le Réacteur au centre s’enfonce profondément dans le sol et mène à un réseau de tunnels, ce qui donne l’impression d’une carte dense malgré sa petite superficie.

Activision

Quelle est la taille d’Area 99 comparée aux autres cartes de Warzone ?

Al Mazrah : 7 095 838 m²

Caldera : 6 405 025 m²

Verdansk : 5 835 157 m²

Urzikstan : 5 676 670 m²

Vondel : 2 457 056 m²

Fortune’s Keep : 240 790 m²

Ashika Island : 222 002 m²

Area 99 : (à confirmer)

: (à confirmer) Rebirth Island : 152 865 m²

D’après les estimations de taille de carte fournies par l’expert de Warzone, JGOD, Area 99 pourrait être la plus petite ou la deuxième plus petite carte du jeu à ce jour. Rebirth Island est actuellement la plus petite, donc étant donné que la nouvelle carte est censée être quasiment identique en taille, elle pourrait se classer juste au-dessus ou en dessous lors de sa sortie.

Nous ne nous attendons pas à ce qu’elle se rapproche des autres cartes Resurgence comme Ashika Island, Fortune’s Keep, et Vondel, car celles-ci sont bien plus grandes que Rebirth. Vondel, en particulier, est la plus grande carte Resurgence jamais conçue et se rapproche davantage d’une arène Battle Royale compacte.

Elle ne sera également pas proche de l’échelle de cartes comme Verdansk, Al Mazrah, ou Urzikstan, car ces cartes sont conçues pour offrir une expérience complètement différente. Alors que Resurgence se concentre sur une action rapide, le Battle Royale doit laisser de l’espace pour de nombreux joueurs dans chaque partie et offrir des moments de répit entre les combats.

Il est important de noter que les développeurs n’ont jamais officiellement révélé les tailles de toutes les cartes, donc les superficies listées ci-dessus sont des estimations approximatives. Cependant, elles nous permettent d’avoir une bonne idée de la taille d’Area 99.

Cette nouvelle carte n’est pas la seule nouveauté à venir dans Warzone avec Black Ops 6, car la fusion des deux jeux promet d’apporter de nombreuses améliorations de la qualité de vie et de supprimer la mécanique des sacs à dos.