Quelle est la taille des fichiers de Warzone 2 ?

Des millions de joueurs se sont aventurés dès le premier jour sur Warzone 2 pour voir Al Mazrah de leurs propres yeux. Mais alors que beaucoup hésitent encore, inquiets de ne pas avoir assez d’espace de stockage, voici la liste des différentes tailles des fichiers sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC.

À l’image de son prédécesseur, Warzone 2 a eu droit à un lancement des plus réussis, avec des millions de joueurs qui ont fait leurs premiers pas sur Al Mazrah dès le 16 novembre. Ceux qui avaient pris part au battle royale original étaient impatients de voir ce qu’allaient donner la pléthore de nouveautés promises dans cette suite.

Néanmoins, un certain nombre de joueurs sont encore hésitants à l’idée de s’aventurer sur Warzone 2 de peur que leur console ou leur PC ne supporte pas l’installation du jeu.

Voici un guide de la taille du téléchargement de Warzone 2 sur chaque plateforme afin que vous sachiez exactement quelle quantité de stockage libérer.

Taille des fichiers de Warzone 2 : PlayStation, Xbox, PC

La version de base de Warzone 2 nécessite un téléchargement d’une taille comprise entre 55 et 70 Go sur console, et entre 22 et 24 Go sur PC. Le premier Warzone nécessitait un téléchargement bien plus important pour son installation, et Infinity Ward a clairement fait un effort pour que Warzone 2 soit un peu moins contraignant.

Cela dit, le jeu occupera tout de même une bonne partie de l’espace de stockage, et vous devrez peut-être faire de la place avant de l’installer.

Vous trouverez ci-dessous la répartition complète de la taille du fichier de Warzone 2 sur chaque plateforme :

PS5 : 83,6 Go

PS4 : 55,7 Go

Xbox Series X|S : 62.0 Go

Xbox One : 70.0 Go

PC (Steam) : 22,6 Go

PC (Battle.net) : 23.6 Go

Il y a également eu deux mises à jour majeures depuis le lancement de Warzone 2, Season 1 et Season 1 Reloaded, qui ne feront qu’augmenter la taille du téléchargement. Vérifiez la taille de chaque mise à jour ci-dessous :

Warzone 2 Saison 1

PS5 : 18,1 Go

PS4 : 31,4 Go

Xbox Series X|S : 68.0 Go

Xbox One : 84 Go

PC (Steam) : 32,9 GO

PC (Battle.net) : 49,3 Go

Warzone 2 Saison 1 Rechargée

PS5 : 11.2 Go

PS4 : 11.2 Go

Xbox Series X|S : 24.81 Go

Xbox One : 24.81 Go

PC (Steam) : 11,6 Go

PC (Battle.net) : 11,6 Go

Il convient également de garder à l’esprit que si vous possédez une copie de Modern Warfare 2, Warzone 2 est intégré dans ses fichiers. Cela signifie que si vous avez installé une version à jour de MW2, le battle royale n’attend que vous.