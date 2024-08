Quelle est la durée de Black Ops 6 ? La durée de la campagne révélée

Quelle sera la durée de Black Ops 6 ? Les développeurs ont récemment dévoilé la durée approximative de la campagne, et elle semble correspondre aux standards habituels.

Chaque année apporte son nouveau jeu Call of Duty, et cette fois-ci, c’est encore Treyarch qui est aux commandes avec Black Ops 6, la sortie phare d’Activision pour 2024. Alors que nous approchons de la date de sortie fixée au 25 octobre, et avec la bêta anticipée qui se profile à l’horizon, de nombreuses informations sont dévoilées presque quotidiennement.

Entre une vue d’ensemble complète de l’expérience Zombies et une plongée approfondie dans le multijoueur, nous savons déjà beaucoup de choses sur ce qui nous attend.

Mais aujourd’hui, nous avons également des détails supplémentaires sur l’offre solo du jeu. Les développeurs ont abordé la durée de la campagne de Black Ops 6, et nous avons rassemblé toutes les informations pour vous.

Combien de temps faut-il pour terminer la campagne de Black Ops 6 ?

La campagne de Black Ops 6 devrait durer entre six et neuf heures, selon Yale Miller, le directeur de production chez Treyarch. Cette estimation a été donnée lors d’une conversation avec Game File.

Bien sûr, il est sage de prendre cette estimation avec précaution tant que nous n’avons pas le jeu en main, mais cette fourchette semble correspondre aux autres campagnes de la franchise Call of Duty.

La campagne la plus rapide de l’histoire de la franchise a été celle de Modern Warfare 3 (2023), avec une durée moyenne de cinq heures pour un premier passage. À l’inverse, les campagnes les plus longues sont à égalité entre deux titres de Treyarch : World at War (2008) et Black Ops 3 (2015), toutes deux durant en moyenne neuf heures.

Toutes ces données proviennent du site howlongtobeat.com, où des milliers de joueurs comptabilisent leur temps de jeu total. Voici un aperçu complet des durées des campagnes pour chaque Call of Duty.

Durée moyenne des campagnes de chaque Call of Duty

Call of Duty (2003) : 7 heures

Call of Duty 2 (2005) : 8 heures

Call of Duty 3 (2006) : 8 heures

Call of Duty 4: Modern Warfare (2007) : 7 heures

World at War (2008) : 9 heures

Modern Warfare 2 (2009) : 6,5 heures

Black Ops (2010) : 7 heures

Modern Warfare 3 (2011) : 6 heures

Black Ops 2 (2012) : 7 heures

Ghosts (2013) : 6 heures

Advanced Warfare (2014) : 7 heures

Black Ops 3 (2015) : 9 heures

Infinite Warfare (2016) : 7 heures

WWII (2017) : 7 heures

Modern Warfare (2019) : 6 heures

Black Ops Cold War (2020) : 5,5 heures

Vanguard (2021) : 6 heures

Modern Warfare 2 (2022) : 8 heures

Modern Warfare 3 (2023) : 5 heures

Ces durées moyennes montrent que Black Ops 6 s’inscrit bien dans la lignée des autres jeux de la franchise, si les commentaires des développeurs se vérifient.