Que va devenir Warzone avec Modern Warfare 3 ?

Suite aux informations selon lesquelles le prochain Call of Duty sera développé par Sledgehammer Games et s’intitulera Modern Warfare 3, nombreux sont les joueurs qui s’interrogent sur l’avenir de Warzone. Tout ce que nous savons.

Avec Modern Warfare (2019) et Modern Warfare 2 (2022), nous avons été témoins de changements majeurs dans l’univers du Battle Royale de Call of Duty. MW2019 nous a présenté Warzone, qui est immédiatement devenu un phénomène mondial et a rassemblé des joueurs venus de tous horizons.

Et trois ans plus tard, Modern Warfare 2 nous a offert ce que l’on appelle Warzone 2, avec une toute nouvelle carte, un moteur de jeu revu et bien plus encore, bouleversant complètement le jeu.

Bien que cette dernière version de Warzone ait reçu un accueil mitigé de la part des joueurs anciens et nouveaux, elle compte toujours une énorme base de joueurs avide d’en savoir plus.

Mais avec la sortie de Modern Warfare 3 prévu pour cette fin d’année, comment ce nouvel opus va-t-il impacter Warzone ?

Warzone dans Modern Warfare 3

Avec les deux derniers jeux Modern Warfare introduisant Warzone et Warzone 2, on pourrait s’attendre à ce que Modern Warfare 3 nous apporte une nouvelle version du Battle Royale ou du moins un changement majeur dans le jeu.

Même si cela ne peut être totalement exclu, faute de détails concrets sur le prochain CoD à venir, des fuites suggèrent qu’une nouvelle carte fera son apparition dans le jeu, laissant penser qu’il ne s’agirait pas d’une expérience entièrement nouvelle, mais plutôt d’une nouvelle zone à explorer pour les joueurs.

La carte divulguée serait apparemment Las Almas, un lieu emblématique de la campagne de Modern Warfare 2, mais aucune information supplémentaire n’a filtré à ce sujet.

Selon les premiers rapports, Las Almas arriverait dans Warzone 2 avec la Saison 1 de Modern Warfare 3, qui serait prévue pour le 5 décembre 2023.

Bien que les détails soient encore rares, c’est assurément une période excitante pour Warzone et la communauté de Call of Duty dans son ensemble, avec tant de nouveautés en perspective.