Que deviendra Warzone après la sortie de Warzone 2 ? Progression, nouveau nom…

Alors que Warzone 2 devrait sortir en novembre 2022, que va-t-il advenir de Warzone original ? Tout ce que nous savons pour le moment.

Suite au succès de Blackout de Black Ops 4 et du genre Battle Royale dans son ensemble, Infinity Ward a lancé Warzone comme une extension de Modern Warfare en mars 2020.

Et directement, ce Battle Royale est devenu très populaire et il a donc été intégré à la fois sur Black Ops Cold War et Vanguard, mais cela va bientôt prendre fin.

Avec la sortie de Modern Warfare 2 qui arrive le 28 octobre, ce nouvel opus va apporter avec lui un nouveau Battle Royale baptisé “Warzone 2”, qui va tout simplement être une suite de Warzone premier du nom.

Mais qu’est-ce que cela signifie pour Warzone Pacific après la fin de la saison 5 ? Tout ce que nous savons pour le moment à ce sujet.

Activision Warzone original devrait continuer d’exister malgré la sortie de Warzone 2 en fin d’année.

Warzone sera-t-il toujours mis à jour après la sortie de Warzone 2 ?

Activision n’a toujours pas précisé l’étendue du support de Warzone après la sortie de Warzone 2, mais ils ont déclaré en juin dernier que “le Warzone d’aujourd’hui continuera en tant qu’expérience séparée qui inclura la poursuite de la progression des joueurs et des inventaires au sein de cette expérience Warzone”.

Ainsi, même si Warzone 2 sera le nouveau BR principal, vous pourrez toujours retourner sur Caldera, Fortune’s Keep et Rebirth Island avec toutes les armes et les opérateurs que vous avez achetés et débloqués au cours des trois dernières années.

De plus, le célèbre leaker Tom Henderson, a déclaré le 9 septembre “qu’il semble que Warzone original continuera à recevoir des mises à jour et des DLC“, mais rien ne l’a encore confirmé officiellement.

Quel sera le nom de Warzone après la sortie de Warzone 2 ?

Ce serait plutôt déroutant s’il y avait deux jeux distincts appelés Warzone en même temps, et des fuites ont indiqué que le jeu original s’appellera soit “Warzone Legacy” soit “Warzone Caldera” après la sortie de Warzone 2.

Et voilà tout ce que nous savons pour le moment sur le futur de Warzone. Toutefois, nous devrions en apprendre beaucoup plus sur Warzone 2 et sur l’avenir du Battle Royale original lors de l’événement Call of Duty Next, qui présentera également le mode multijoueur de Modern Warfare 2, Warzone Mobile et bien plus encore le 15 septembre.