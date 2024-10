Quand va revenir le mode Ranked de Warzone ?

Le mode Ranked a été retiré de Warzone et de Modern Warfare 3 le 17 octobre, alors que les équipes de développement se préparent au lancement de Black Ops 6. Mais une question demeure : quand le mode Ranked de Warzone fera-t-il son retour ?

Le mode Ranked a rencontré un immense succès dans Warzone, malgré des problèmes de triche persistants aux niveaux les plus élevés des classements.

Bien que certains joueurs se soient plaints du fait qu’ils aimeraient voir ce mode arriver sur la grande carte Urzikstan, d’autres continuent de s’y consacrer quotidiennement, essayant de dépasser leurs meilleurs classements précédents.

Cependant, avant même que Black Ops 6 n’arrive, sans parler de l’intégration du nouveau jeu dans Warzone, le mode Ranked a été retiré. La question est donc la suivante : pour combien de temps ?

Un retour du mode Ranked de Warzone dans la Saison 1 de BO6 ?

Il a déjà été confirmé que les développeurs, Treyarch, visent à intégrer le mode Ranked dans Black Ops 6 au cours de la première saison, bien que cela ne soit pas nécessairement prévu pour le lancement immédiat de la Saison 1.

Activision

Nous nous attendons à ce que la première saison de nouveaux contenus commence quelques semaines après la sortie du jeu. Le compte à rebours du Passe de combat actuel se termine le 6 novembre, il est probable qu’il faudra encore une ou deux semaines supplémentaires avant que la nouvelle saison ne démarre. Pour cette raison, le début de la saison pourrait se situer aux alentours du 13 ou du 20 novembre.

Les saisons durent généralement huit semaines, ce qui nous amènerait jusqu’au 8 ou 15 janvier, et le mode Ranked de Black Ops 6 pourrait alors faire son apparition à tout moment au cours de cette période.

Cela amène beaucoup de joueurs à croire que le mode Ranked de Warzone pourrait également être disponible autour de cette période, mais cela n’a pas encore été confirmé par Treyarch ou Raven Software. Il est donc possible qu’il y ait encore une longue attente avant le retour du mode Ranked dans Warzone.

Quelle carte pour le mode Ranked ?

Il n’est pas non plus clair sur quelle carte le mode Ranked sera disponible. Nous avons déjà eu les modes Ranked sur Fortune’s Keep et Rebirth Island, mais pourrait-il être déployé cette fois sur la nouvelle carte Area 99 ?

Une autre possibilité serait de lancer le mode Ranked en même temps que la réintroduction de Verdansk au printemps 2025.

Il reste encore beaucoup de questions en suspens pour les joueurs, mais nous tiendrons cette page à jour dès que nous aurons de nouvelles informations.