Quand va débuter la Saison 5 de Warzone ? Date et plus

more

Load More

À mesure que le coup d’envoi de la Saison 5 se rapprochera, de plus en plus d’informations devraient remonter à la surface.

Néanmoins, il est presque certain qu’elle apportera de nouvelles armes, un nouvel événement, un équilibrage des armes ainsi qu’un nouvel opérateur. Si l’on se fie aux récentes transformations de Caldera et Rebirth Island, il ne serait guère étonnant que Bonne Fortune soit la prochaine carte à se refaire une beauté.

Bien sûr, il est toujours possible que le lancement de la prochaine saison soit retardé, après tout ce ne serait pas la première fois.

Comme toujours, aucune date n’a été dévoilée concernant le lancement de la Saison 5. Cependant, on peut avoir une bonne idée du calendrier prévu en se basant sur le Passe de combat de la saison actuelle, qui doit expirer le 24 août. Ce qui signifie que la Saison 5 devrait commencer à cette date ou juste après.

— Call of Duty France (@CallofDutyFR) June 16, 2022

Des escouades s’affrontent pour empocher le jackpot, et vous aurez besoin de toutes les informations que vous pouvez obtenir pour y parvenir.

Alors que les joueurs ont réservé un accueil des plus mitigés à cette nouvelle carte , ainsi qu’à d’autres ajustements de cette nouvelle saison, un certain nombre d’entre eux s’interrogent déjà sur la suite des événements. À commencer par la date de lancement de la Saison 5.

La Saison 4 de Warzone Pacific a fait ses débuts le 22 juin, apportant avec elle le traditionnel équilibrage des armes et beaucoup de nouveaux contenus à découvrir dont une toute nouvelle carte, Bonne Fortune.

Alors que la Saison 4 de Warzone et de Vanguard vient à peine de débuter, certains joueurs tournent déjà leur attention vers la Saison 5, réfléchissant à ce que les développeurs préparent pour la suite. Voici tout ce que l’on sait pour le moment.

by Isabelle Thierens