Quand sera intégré Warzone dans Black Ops 6 ?

Le lancement de Black Ops 6 inaugure une nouvelle année de mises à jour saisonnières en live service pour Call of Duty, ce qui signifie également du nouveau contenu pour Warzone.

Depuis Modern Warfare (2019), Warzone a été intégré au contenu saisonnier de chaque titre annuel de Call of Duty, et les développeurs ont déjà confirmé que cela se produira aussi avec Black Ops 6.

Mais quand BO6 sera-t-il intégré dans le Battle Royale ? Voici tout ce que nous savons.

Quand est prévue l’intégration de Black Ops 6 dans Warzone ?

Warzone sera intégré à Black Ops 6 lors de la Saison 1 du nouveau titre de CoD, qui arrivera environ un mois après son lancement. Le blog de mises à jour Call of Duty HQ a révélé que Warzone serait jouable via un lancement instantané après la Saison 1 de BO6.

Ce nouvel opus sera lancé le 25 octobre 2024, donc les joueurs peuvent s’attendre à ce que la première saison du jeu démarre autour du 19 novembre, car les mises à jour majeures des jeux Call of Duty ont tendance à arriver les mercredis.

Cela se base sur les sorties précédentes des nouvelles saisons et les intégrations antérieures de Warzone pour Black Ops Cold War, MW2 et MW3, donc prenez cette information avec des pincettes, car rien n’est encore confirmé.

Des retards peuvent survenir, donc nous tiendrons cet article à jour avec les dernières nouvelles et les confirmations officielles lorsqu’elles seront disponibles.

Activision

Quel contenu de Black Ops 6 sera intégré dans Warzone ?

Rien n’a été confirmé en termes de contenu, mais nous nous attendons à ce que les armes, l’équipement, les jokers, le mouvement multidirectionnel et plus encore arrivent dans Warzone avec l’intégration de Black Ops 6.

Selon des fuites, un nouvel atout offrira aux joueurs un Sprint tactique illimité, et Warzone reviendra également au système d’inventaire original, abandonnant le système de sac à dos.

Des rumeurs et des fuites concernant une nouvelle carte, apparemment intitulée “Avalon”, circulent également. Cette carte ne devrait pas être disponible lors de l’intégration initiale, mais des joueurs ont réussi à accéder à une version précoce de celle-ci lorsque Black Ops 6 a été divulgué par des fuites.

Il y a également des rumeurs selon lesquelles Verdansk fera son retour lors de la Saison 2 de Black Ops 6, mais des retards pourraient affecter ce projet, selon BobNetworkUK.

Plus d’informations sur l’intégration de Black Ops 6 avec Warzone seront révélées lors du Call of Duty Next, et les joueurs pourront découvrir le nouveau mouvement multidirectionnel qui arrivera dans le Battle Royale avec la bêta.