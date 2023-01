Quand l’option “Jouer à nouveau” sera disponible dans Warzone 2 ?

Alors que les joueurs de Warzone 2 se plaignent depuis le tout premier jour de l’absence d’un bouton “Jouer à nouveau” sur le battle royale, il semblerait qu’ils soient sur le point d’obtenir gain de cause.

Warzone 2 a fait ses débuts le 16 novembre 2022, apportant de multiples changements significatifs par rapport au battle royale original. Si un certain nombre d’entre eux ont été vus d’un bon œil par les vétérans de la franchise, ça n’a pas été le cas pour la plupart d’entre eux.

À tel point qu’un certain nombre d’entre eux seront tout bonnement annulés lors du coup d’envoi de la Saison 2, comme les changements apportés au Goulag qui va finalement revenir en 1v1. Si ces changements à venir ont été vus d’un bon œil par la communauté, certains en veulent davantage.

Dans le battle royale original, les joueurs avaient la possibilité de rester avec la même équipe et de rejoindre une autre partie sans avoir à quitter le lobby. Cependant, ce n’est plus le cas dans Warzone 2. Le bouton “Jouer à nouveau” a été supprimé à cause d’un problème.

Les développeurs sont conscients de ce problème depuis le lancement du jeu et l’ont inscrit sur leur Trello. Lorsque les joueurs se sont plaints au lancement de la Saison 1 Rechargée de l’absence de cette option populaire, les développeurs ont déclaré qu’il allait revenir sans pour autant donner de date précise.

Le retour du bouton “Jouer à nouveau” se confirme sur Warzone 2

Infinity Ward a confirmé que le bouton “Jouer à nouveau” fera son grand retour lors du coup d’envoi de la Saison 2, le 15 février 2023.

Cet ajout sera accompagné de multiples modifications de l’interface utilisateur, notamment une refonte du menu Camo, un “onglet social plus soigné” et la mise à jour de l’onglet des joueurs récents.

Ce ne sont bien sûr pas les seuls changements au programme de cette nouvelle saison. Les développeurs devraient également se pencher sur l’audio et l’économie du jeu. En plus du nouveau contenu pour le mode DMZ, il y aura également de nouvelles armes et le traditionnel équilibrage.