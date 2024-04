Le projet de Treyarch d’utiliser l’IA pour le prochain Call of Duty suscite des réactions négatives

Selon une offre d’emploi de chez Treyarch, des outils d’IA seront utilisés pour le développement artistique du prochain jeu Call of Duty, et cela n’a pas été bien accueilli par les fans de la franchise.

Une offre d’emploi de Treyarch suggère que le studio envisage d’utiliser des outils d’IA pour le développement artistique d’un futur CoD.

L’IA a été une préoccupation majeure dans l’espace du jeu vidéo, notamment en ce qui concerne les doublages et l’art. Embark Studios a été fortement critiqué pour son utilisation de doublages IA dans The Finals, tandis qu’Ubisoft a été vivement critiqué pour la promotion d’Assassin’s Creed par IA.

L’offre d’emploi cherche un “Artiste/Animateur 2D” compétent dans divers aspects, y compris les “outils d’IA générative”. L’artiste devra “polir l’art 2D créé par des humains et des outils d’IA générative”, ce qui suggère que le prochain Call of Duty de Treyarch utilisera l’IA dans le développement artistique.

Call of Duty 2024 est censé être le prochain titre de Treyarch. Bien que cela ne soit pas confirmé, il est dit que ce sera un nouveau volet de la franchise Black Ops, cette fois centré autour de la guerre du Golfe.

Si les rumeurs sont vraies, ce sera le jeu pour lequel l’offre d’emploi recrute. Ce sera également le premier lancement de CoD sous Microsoft depuis leur acquisition d’Activision. Cela est important, car Microsoft a poussé à une utilisation plus large des outils d’IA dans le développement de jeux, et cela pourrait faire partie d’une nouvelle directive.

Il n’est pas clair à quoi correspondra l’art 2D, car un commentaire sous le post de CharlieIntel mettant en lumière l’offre d’emploi mentionne les cartes de visite. Peut-être que l’art 2D inclut également les écrans de chargement, les décalcomanies et les emblèmes.

La perspective d’utiliser des outils d’IA pour ces objets cosmétiques est controversée, et beaucoup ne sont pas d’accord avec l’idée. Certains utilisateurs de X expriment leurs sentiments vis-à-vis de l’art IA dans CoD, comme ce commentaire : “Treyarch montre clairement qu’ils n’ont aucune préoccupation concernant l’éthique, la responsabilité ou le droit d’auteur avec l’IA générative.“

Un autre est d’accord, écrivant : “Il n’y a aucune excuse pour ces absurdités. Je pense que nous sommes bien conscients du mauvais traitement que les équipes de développement de COD ont dû endurer sous Activision, mais l’IA générative n’est pas la voie à suivre. C’est au-delà du pathétique.“

Il est important de noter que l’offre d’emploi précise bien que ces outils d’IA seront utilisés pour “polir” les créations faites par l’homme, donc cela n’élimine pas complètement les artistes du processus de création.

Nous devrons attendre et voir quelle sera l’étendue de cette offre d’emploi une fois que nous en saurons plus sur le prochain jeu Call of Duty de Treyarch et son développement, ainsi que si Activision ou Treyarch répondront à toutes ces réactions négatives.