Des problèmes importants de la bêta de Black Ops 6 ont enfin été corrigés

Treyarch a publié une mise à jour sur la bêta de Black Ops 6 qui corrige plusieurs problèmes audio majeurs qui affectaient la capacité des joueurs à entendre les ennemis à proximité.

L’audio a toujours été un sujet délicat dans les jeux de tir. En septembre 2023, avant le lancement de Modern Warfare 3, de nombreux fans se plaignaient que l’audio n’avait “jamais été aussi mauvais“. Cependant, en mars 2024, l’opinion publique a changé, et les joueurs ont salué les développeurs pour avoir fait de l’audio de Warzone “le meilleur qu’il n’ait jamais été“.

Cela dit, certaines préoccupations persistaient quant au fait que le jeu priorisait d’autres sons plutôt que les bruits de pas des ennemis ou leurs actions de mouvement. Ces problèmes se sont également retrouvés dans la bêta de Black Ops 6, poussant Treyarch à réagir rapidement.

Voici le patch note complet de cette récente mise à jour :

Augmentation de la priorité des bruits de pas dans le mix audio

Augmentation du volume des bruits de glissade des ennemis

Réduction du bruit d’impact lors des dégâts reçus

L’augmentation de la priorité des bruits de pas et des bruits de glissade des ennemis facilitera l’écoute des adversaires environnants. Auparavant, il y avait des moments dans la bêta où il était difficile de déterminer exactement d’où provenaient les tirs subis.

Cette mise à jour fait suite à l’introduction par Treyarch d’une nouvelle technologie audio immersive dans Black Ops 6, permettant aux joueurs d’entendre plus clairement les coups de feu et les bruits de pas que dans les précédents jeux de la série. L’équipe de développement a également précisé que ce système ajuste les échos des sons en fonction de l’environnement et priorise les bruits des coéquipiers pour éviter la confusion et les tirs amis.

Étant donné que nous n’avons eu l’occasion de tester ces changements audio que dans la bêta, il faudra attendre la sortie complète du jeu pour tirer des conclusions définitives.

Treyarch n’a pas encore confirmé s’il y aura d’autres changements dans une prochaine mise à jour avant le second week-end de la bêta.