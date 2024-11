Pourquoi la montée en niveau des armes de Black Ops 6 prend beaucoup de temps ?

La progression des armes dans Black Ops 6 est plus lente que jamais. Voici pourquoi il vous faut tant de temps pour monter en niveau vos armes comme le XM4 ou la Jackal.

Dans Call of Duty, monter les niveaux des armes est essentiel. Les joueurs gagnent de l’XP d’arme pour débloquer des accessoires, qui sont cruciaux pour obtenir des avantages en combat.

Dans les jeux précédents, les joueurs recevaient de l’XP d’arme en réalisant des éliminations et des objectifs en jeu, comme sécuriser des zones ou capturer des drapeaux, ce qui rendait la progression plus rapide pour les joueurs d’équipe.

Mais dans Black Ops 6, les accomplissements d’objectifs ne comptent plus pour l’XP des armes. Désormais, le seul moyen de monter les armes en niveau est de réaliser des éliminations.

Ce changement a considérablement ralenti la progression pour de nombreux joueurs, qui espèrent une montée en niveau plus rapide.

La frustration est notamment palpable sur Reddit, où des utilisateurs ont partagé leur mécontentement dans un post intitulé “La montée en niveau des armes est d’une lenteur infernale“.

Un joueur a exprimé son désarroi : “Sérieusement, j’essaie de faire le défi or pour le deuxième lanceur depuis deux jours. Je fais plus de 10 parties sans que quelqu’un appelle un truc sur lequel je peux vraiment viser avec ce machin.“

D’autres ont fait part de leur désarroi quant aux accessoires de haut niveau nécessitant des heures de jeu intenses, avec un utilisateur qui a écrit : “Un des accessoires avec lequel je veux m’amuser sur une mitrailleuse est au niveau 46 :(.“

Un autre joueur a expliqué le problème en détail : “La grande raison pour laquelle la montée en niveau des armes est si infernalement lente, c’est parce que l’XP gagnée avec les objectifs ne va pas vers le niveau des armes. Seule l’XP des éliminations compte. … J’ai des armes pour lesquelles j’ai presque fini les défis or en Zombies et en multijoueur, et elles ne sont même pas au niveau maximum. Ça ne devrait pas être le cas.“

Alors que les joueurs continuent de s’adapter au système de progression centré sur les éliminations de Black Ops 6, la communauté reste divisée.

Certains ont accepté le fait de devoir grind, tandis que d’autres appellent à des changements pour remettre en avant la progression par objectifs. D’ici là, le seul moyen sûr de monter en niveau est de cumuler le plus d’éliminations possible et de profiter du premier week-end Double XP qui arrive très prochainement avec le retour de l’emblématique carte Nuketown.