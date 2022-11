Pogba, Neymar et Messi vont débarquer sur Modern Warfare 2

Rédactrice chez Dexerto depuis plus de deux ans, Isabelle n'a pas de jeu préféré dans sa vie, elle a bien essayé de se décider une fois ou deux mais le résultat n'a pas été à la hauteur de ses espérances. En revanche, elle cultive un goût particulier pour les tout petits plaisirs, plonger vaillamment dans un combat face aux poules de Skyrim, briser tous les obstacles dans les RPG pour créer son propre chemin et poser des wards sur League of Legends. Contact : [email protected]

Alors que le débat faisait rage sur la toile quant à la potentielle arrivée de Messi, Pogba et Neymar Jr. dans Modern Warfare 2 et Warzone 2, leurs débuts ont maintenant été officiellement confirmés par Activision.

Au fil des années, Activision a introduit de nombreux crossovers divers et variés dans les différents Call of Duty, permettant aux joueurs d’ajouter à leur collection des skins comme celui de John McClane, de Ghostface, et même de Snoop Dogg.

En octobre dernier, TheGhostofHope avait affirmé qu’un nouveau crossover se profilait à l’horizon, apportant de nouveaux opérateurs : Messi, Neymar Jr. et Pogba.

Avec le coup d’envoi de la Coupe du monde qui se profile à l’horizon, Activision a officiellement confirmé que les icônes du football Messi, Pogba et Neymar Jr. vont bientôt débarquer dans les différents Call of Duty.

En effet, sur les réseaux sociaux, Activision a déclaré le 4 novembre que Paul Pogba, Neymar Jr. et Messi “se préparent pour un nouveau type de jeu”, confirmant ainsi leur arrivée dans Warzone 2, Modern Warfare 2 et CoD Mobile.

Les joueurs eux-mêmes ont ensuite confirmé leur arrivée, Neymar Jr. disant : “Chaque équipe a besoin d’un attaquant. Je viens sur Call of Duty !”

Pour l’heure, il n’y a pas encore de date de sortie officielle pour l’arrivée des skins de Messi, Pogba et Neymar Jr. sur Modern Warfare 2 et Warzone. Cependant, il y a de fortes probabilités pour que leur arrivée coïncide avec le coup d’envoi de la Coupe du monde de 2022, prévue pour le 20 novembre.

Bien sûr, cela ne signifie pas pour autant qu’ils arriveront le jour même, ils pourraient débarquer quelques jours avant ou après, et peut-être pas tous en même temps.

Activision n’a pas encore révélé comment les joueurs pourront obtenir les skins de Messi, Pogba et Neymar Jr dans Modern Warfare 2 et Warzone 2, mais il est probable qu’ils soient disponibles via la boutique du jeu, comme ce fut el cas avec tous les autres crossovers.