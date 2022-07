Patch note MAJ Warzone Saison 4 Rechargée : Vargo-S, Zombies et plus

Isabelle Thierens . Dernière mise à jour: 27 juil. 2022

Alors qu’Activision levait de plus en plus le voile sur la mise à jour Rechargée de Warzone afin de faire trépigner d’impatience les joueurs, la mise à jour de mi-saison vient enfin d’être déployée sur le battle royale. Renaissance des morts, Vargo-S, SUV blindé, voici toutes les nouveautés !

Alors que le quotidien sur Warzone commençait à devenir un peu trop monotone aux yeux de certains joueurs, la mise à jour Rechargée est venue un second souffle des plus bienvenus au battle royale.

Activision Les Zombies ont envahi Rebirth Island.

Entre l’arrivée des Épreuves de Titane – Endurance, de Renaissance des morts sans oublier l’introduction des SUV blindés, des ballons de redéploiement portatifs et d’une nouvelle arme, le Vargo-S, ce ne sont pas les nouveautés qui manquent !

Notes de patch de la mise à jour Rechargée de la Saison 4 de Warzone

Playlists

Activision Les playlists de la Saison 4 Rechargée de Warzone.

Modes et événements

Épreuves de Titane – Endurance – du 11 au 24 août

Il y a d’abord eu les épreuves de fer, puis, inspiré par l’essor des machines dans un futur proche, il est temps pour tous les opérateurs de se préparer pour les épreuves de titane à Caldera.

152 joueurs sur Caldera dans une variante du mode Battle Royale.

Le seuil maximal d’armure de base est passé à 300 points de vie, pour un total de 400 points de vie effectifs lorsqu’il est entièrement blindé.

La santé de base est de 100HP et la régénération prend beaucoup plus de temps pour se rétablir complètement. L’armure est tout, après tout.

L’atout Trempé apparaît plus fréquemment comme butin au sol pour des réparations d’armure plus efficaces.

Chaque joueur commence le jeu et revient du goulag avec un kit d’auto-réanimation.

Le coût des attirails dans les stations d’achat commence à un niveau de prix plus élevé et diminue pendant la durée du match.

Mise à jour de la cinématique pour les opérateurs Terminator T-800 et T-1000.

Ce nouvel événement à durée limitée propose 8 défis. Gagnez des récompenses telles que de nouveaux camouflages d’armes, des jetons d’XP, un saut de niveau pour le Passe de combat et des cartes de visite basées sur la progression et obtenues pour de multiples victoires.

Si vous parvenez à relever les 8 défis de l’événement, vous pourrez mettre la main le camouflage d’arme de Vanguard “Liquid Metal” animé!

Renaissance des morts – du 27 juillet au 11 août

Pour une durée limitée, l’expérience classique de Zombie Royale revient, cette fois sur Rebirth Island, mais avec une nouveauté. Pour ceux qui n’ont jamais joué, voici les règles de base :

Les joueurs deviennent des zombies lorsqu’ils meurent.

Les zombies peuvent récupérer des antiviraux dans des caisses ou des joueurs morts pour se redéployer en tant qu’humain.

La dernière équipe avec un humain gagne.

Nombre de joueurs : 10 escouades de 4.

Mais ce n’est pas tout. Les ajouts suivants ont été apportés au mode :

Au fur et à mesure que les zombies sont éliminés, le compteur d’infestation se remplit. Lorsqu’il est plein, tous les spectateurs sont remis en jeu en tant que Zombies, puis tout recommence.

Pendant le match, des fournitures médicales seront parachutées pour aider les humains et les zombies.

Les zombies qui réalisent un coup de grâce sur un humain seront redéployés.

Jouez pour obtenir l’une des deux cartes de visite exclusives de l’événement ;

Head Scratcher : Effectuez votre mouvement final en tant que zombie.

Dernier vivant : Gagnez un match de Rebirth of the Dead en tant qu’humain.

Ces événements s’accompagnent d’un brouillard inquiétant sur Rebirth Island. Pour une durée limitée, découvrez cette nouvelle ambiance et atmosphère pendant Renaissance des morts.

Une dernière remarque : il semblerait que les Bunkers dorés aient été ouverts. Qui sait ce qui vous attend à l’intérieur ?

Correctifs

Correction de problèmes de collision avec divers éléments de la Caldera permettant aux joueurs de les exploiter, de les regarder ou de tirer à travers.

Correction d’un problème à cause duquel les dégâts causés par les hélices des hélicoptères n’étaient pas affichés dans les dégâts infligés.

Correction d’un problème à cause duquel les joueurs perdaient leurs boucliers anti-émeute lorsqu’ils étaient dans un véhicule.

Correction d’un problème sur Bonne Fortune où les joueurs ne pouvaient pas escalader les boîtes dans les grottes marines.

Correction d’un problème à cause duquel le Sten (VG) “Marauder Flash Hider” avait un nom incorrect.

Correction d’un problème à cause duquel les noms de certains accessoires d’armes MW étaient incorrects.

Correction d’un problème à cause duquel l’exécution d’inversion de gravité projetait les ennemis à terre à une distance incorrecte.

Correction d’un problème entraînant la disparition de l’indicateur de placement de l’équipe après une pause dans certains modes.

Correction d’un problème empêchant l’application de certains camos aux armes.

General

Parties privées sur Bonne Fortune | En saison Avec le succès de notre dernière carte, Bonne Fortune l’équipe travaille d’arrache-pied pour apporter les parties privées.



Gameplay

Nouvel événement spécial “Terre maudite” | Bonne Fortune

Bonne Fortune est désormais considérée comme une terre maudite et dispose d’un événement spécial y correspondant. Plusieurs “coffres maudits” sont cachés tout autour de l’île. Ces coffres contiennent des bonus et des objets de haute qualité qui ne peuvent être débloqués que par les âmes courageuses qui survivent à une horde affamée. Une fois l’événement commencé, des zombies apparaîtront continuellement à proximité du coffre maudit. Eliminez-les près du coffre pour récolter des Feux follets. Au fur et à mesure que votre collection augmentera, des vagues de zombies plus difficiles à abattre se lèveront pour protéger leur terre maudite. Récoltez suffisamment de feux follets dans le temps imparti pour remporter la victoire et accéder aux récompenses.

Ballon de redéploiement portatifs | Tous les modes C’est dans le nom… une version portative des populaires ballons de redéploiement. Il peut être placé sur le sol et utilisé jusqu’à ce qu’il expire ou qu’il soit détruit. Le ballon de redéploiement portable fonctionne comme suit ; Il a la moitié de la santé d’un ballon de redéploiement normal. La distance de lancement est plus courte que celle d’un ballon de redéploiement normal. Disparaît automatiquement après un court laps de temps. Il est représenté par une icône unique sur la carte. Peut être trouvé dans le butin au sol ou comme récompense pour la réalisation d’un contrat.

Les bombardiers (de retour !) : une nouvelle fonctionnalité sur Caldera.

Qualité de vie

Ajustements

Rachat de coéquipiers sur toutes les cartes et tous les modes Auparavant, si un joueur avait assez d’argent et un jeton de redéploiement, le jeton de redéploiement était utilisé avant l’argent. Maintenant, l’argent sera utilisé en premier. Si un joueur a un jeton de redéploiement et pas d’argent, le jeton de redéploiement sera dépensé.

Cercle de gaz sur Bonne Fortune La taille et la durée des cercles de gaz ont été rééquilibrées pour accélérer le rythme des matchs. Nous continuerons d’examiner les données et le retour des joueurs à mesure que nous peaufinons l’expérience de Bonne Fortune

Taux d’apparition des brouilleurs de radar sur Bonne Fortune Réduction des taux d’apparition des brouilleurs de radar sur Bonne Fortune pour les aligner sur les taux actuels de Rebirth Island

Classes de réapparition – Modes de résurgence Mise à jour de la plupart des armes et ajout de nouvelles armes dans les classes d’apparition, réapparition.

SUV blindé avec boost nitrique Le SUV blindé, présenté pour la première fois au début de la saison 4, dispose désormais d’une fonction de suralimentation en azote.

Systèmes de trophées Les systèmes de trophées pouvaient auparavant nuire à certaines améliorations de terrain. À l’avenir, le système de trophée n’affectera que les équipements létaux et tactiques.

Stations de ravitaillement légendaires Caldera Le taux d’apparition des stations de ravitaillement légendaires (orange) a été augmenté sur Caldera.



Atouts

Sinueux

Un ajustement significatif de Sinueux sera déployé peu de temps après cette mise à jour.

Équipement tactique

Thermite

Les dégâts sont passés de 30 à 40.

Cette modification permet d’obtenir des dégâts fiables lorsqu’on cible un adversaire qui n’est pas équipé de Démineur.

Nouvelles armes

Activision Le Vargo-S est désormais disponible sur Warzone.

Nouveaux Camos

Activision Les camos Zombies de Vanguard sont désormais disponible sur Warzone.

Équilibrage des armes

Fusils d’assaut

Fusil d’assaut Charlie (VG)

CGC 30″ XL Recul vertical réduit de 28% à 20% Recul horizontal réduit de 28% à 20%

CGC 27″ 2B Recul horizontal réduit de 35% à 25%

Chargeur Klauser 40 cartouches de 8mm Le contrôle du recul vertical a été réduit de 16% à 11% Le contrôle du recul horizontal a été réduit de 16% à 11%

Chariot WR Le contrôle du recul a été réduit de 14% à 12%

Hardscope Le contrôle du recul qu’il procure au BAR a été diminué.



Fusil Alpha (VG)

VDD 760mm 05B Le contrôle du recul horizontal a été réduit de 40% à 30%

Krausnick 620mm Précision Le contrôle du recul horizontal a été réduit de 40% à 30%



Carabine Cooper (VG)

Chargeur à tambour de 60 cartouches de 9mm Le contrôle du recul horizontal a été réduit de 29.5% à 11%



Fusil Bravo (VG)

Chargeur Britannique de 36 cartouches .303 La Vitesse des balles à été augmentée de -10% à -20%



NZ-41 (VG)

Diminution du contrôle du recul soutenu

La portée maximale des dégâts est réduite à 33,5 mètres, contre 35,6 mètres auparavant

Les dégâts min sont réduits à 30, au lieu de 34

Le multiplicateur de dégâts au cou est réduit à 1,27, au lieu de 1,3

Nikita AVT (VG)

Échelle de vitesse de déplacement augmentée à 0,87, au lieu de 0,86.

Echelle de vitesse de mouvement ADS augmentée à 1.22, au lieu de 1.2 Empress 613mm FA Vitesse de déplacement augmentée à -2,5%, au lieu de -3%. Pénalité de temps ADS réduite à -6%, au lieu de -8%. Contrôle du recul augmenté à 11%, au lieu de 10%. Pénalité de vitesse de tir diminuée à -4,5%, au lieu de -5%. Chargeur à tambour Sakura de 60 cartouches 6.5 La portée des dégâts est réduite à -6%, au lieu de -4%. Vitesse initiale diminuée à -10%, au lieu de -6%. Contrôle du recul augmenté à 2,5%, au lieu de 2%. Précision de tir augmentée à 4,5%, au lieu de 4%



KG M40 (VG)

La portée maximale des dégâts est réduite à 30,5 mètres, au lieu de 33 mètres.

Les dégâts min sont réduits à 25, au lieu de 26.

Le multiplicateur de dégâts de tir à la tête a été réduit à 1,46, au lieu de 1,5. Reisdorf 720 mm couverture Le contrôle du recul horizontal est réduit à 20%, au lieu de 35%.

Chargeur à Tambours de 60 cartouches .30-06 Pénalité de contrôle du recul diminuée à -35%, au lieu de -40%.



CR-56 AMAX (MW)

Le multiplicateur de dégâts de tir à la tête est passé de 1,56 à 1,6.

Dégâts min augmentés à 28, au lieu de 24.

Kilo 141 (MW)

Dégâts min augmentés à 23, au lieu de 18.

FARA 83 (BOCW)

Portée maximale des dégâts augmentée à 28 mètres, au lieu de 25,4 mètres.

Krig 6 (BOCW)

Dégâts moyens augmentés à 26, au lieu de 25.

Le multiplicateur de dégâts de tir à la tête est augmenté à 1,55, au lieu de 1,5.

M13 (MW)

Multiplicateur de dégâts au cou augmenté à 1,3, au lieu de 1,01.

Volkssturmgewehr (VG)

Le multiplicateur de dégâts de tir à la tête est passé de 1,55 à 1,61. Chargeur de 40 cartouches 7.62 Gorenko Capacité augmentée à 45, au lieu de 40 Pénalité des dégâts supprimée La portée des dégâts est maintenant réduite de 15%. La cadence de tir est passée de 6,7 % à 7,5 %. Le contrôle du recul a été réduit à 20%, au lieu de 40%. Chargeur de 30 cartouches 7.62 Gorenko Suppression de la pénalité sur les dégâts La portée des dégâts est maintenant réduite de 15%. Cadence de tir augmentée à 7,5%, contre 6,7% auparavant. Le contrôle du recul a été réduit à 20%, au lieu de 40%. Chargeur Russe court de 45 cartouches .30 Vitesse des balles augmentée à 25%, au lieu de 10%. Bonus de dégâts augmenté à 11%, au lieu de 10%. Pénalité de recul vertical réduite à -26%, contre -30% auparavant



Mitraillettes

Armaguerra 43 (VG)

Botti 570mm Précision Le multiplicateur de dégâts des tirs à la tête a été réduit à 1,14, au lieu de 1,2.



H4 Blixen (VG)

Le multiplicateur de dégâts de tir de tête a été réduit à 1,46, au lieu de 1,5.

Les dégâts min sont réduits à 27, au lieu de 28.

L’échelle de vitesse de déplacement a été réduite à 0,9, au lieu de 0,91. Jonsson 9″ RMK Dégâts min diminués à 28, au lieu de 30 Chargeur de 54 cartouches 7.62 Gorenko Le multiplicateur de dégâts de tir de tête a été réduit à 1,1, au lieu de 1,18.



Marco 5 (VG)

Dégâts max réduits à 34, au lieu de 36.

Dégâts min diminués à 30, au lieu de 32

Multiplicateur de dégâts au cou réduit à 1,25, au lieu de 1,5. Perfetto Lesto 355mm Les multiplicateurs de dégâts ont été supprimés.



UGR (BOCW)

Le multiplicateur de dégâts des extrémités supérieures est passé de 0,9 à 1.

Les dégâts max sont passés de 38 à 39.

Portée maximale des dégâts augmentée à 11,45 mètres, au lieu de 10,8 mètres.

La portée moyenne des dégâts est passée de 15,26 à 17,17 mètres.

Mitraillette Delta (MW)

Dégâts min augmentés à 28, au lieu de 26

Le multiplicateur de dégâts au cou est passé de 1,01 à 1,42.

Mitraillette Alpha (BOCW)

Portée maximale des dégâts augmentée à 10 mètres, au lieu de 7,6 mètres.

Le multiplicateur de dégâts au cou est passé de 1,01 à 1,2.

Fusils à pompe

Les dégâts max des projectiles des fusils suivants ont été augmentés de 26%.

.410 Ironhide (BOCW)

Einhorn revolver (VG)

Double baril (VG)

Fusil de combat (VG)

Fusil à pompe Charlie (MW)

Modèle 680 (MW)

VLK Rogue (MW)

Hauer 77 (BOCW)

Bravo (BOCW)

Dégâts max des projectiles augmentés à 25, au lieu de 24.

Gracey Auto (VG)

Dégâts max des projectiles augmentés à 25, au lieu de 24.

Dégâts des projectiles moyens 1 augmentés à 20, au lieu de 18.

Dégâts des projectiles moyens 2 augmentés à 18, au lieu de 14.

Les dégâts min des projectiles sont passés de 8 à 14.

Delta (MW)

Dégâts max des projectiles augmentés à 25, au lieu de 24.

Dégâts min des projectiles augmentés à 14, au lieu de 12.

Streetsweeper (BOCW)

Les dégâts minimums sont augmentés à 10, au lieu de 9.

Snipers

Kar98k (VG)

La vitesse de transition de l’ADS a été réduite à 405 ms, au lieu de 430 ms.

La vitesse de sortie de l’ADS a été réduite à 380ms, au lieu de 390ms. VDD RE02K Bonus de temps ADS augmenté de 13%, au lieu de 12%.

Chargeur à tambour Sakura de 5 cartouches 6.5 mm Pénalité de dégâts supprimée Pénalité de vitesse ADS réduite à -3%, au lieu de -4%.



Fusil 3-lignes (VG)

Dégâts max réduits à 109, au lieu de 115.

Multiplicateur de dégâts pour le niveau supérieur du torse augmenté à 1,2, au lieu de 1,1.

Multiplicateur de dégâts pour le niveau inférieur du torse augmenté à 1,1, au lieu de 1,06.

Multiplicateur de dégâts des membres inférieurs augmenté à 1, au lieu de 0,9. Viseur télescopique moyen Diminution de 50 % du balancement à vide de l’ADS Type 99 Télescopique 10.0x Diminution de 50 % de la course au ralenti de l’ADS Type 97 Télescopique 5x Diminution de 50 % de la course au ralenti de l’ADS



Gorenko (VG)

La vitesse de transition de l’ADS a été réduite à 520 ms, au lieu de 600 ms.

La vitesse de sortie de l’ADS vers la sortie a été réduite à 410 ms, au lieu de 460 ms.

Fusils de précision

M1 Garand (VG)

Le multiplicateur de dégâts des extrémités inférieures est passé de 0,8 à 1.

Cooper 21″ Personnalisé Vitesse des balles augmentée à 35%, au lieu de 30%.

Chargeur de 12 cartouches .303 Britanniques Pénalité de vitesse initiale réduite à -10%, au lieu de -20%. Pénalité de dégâts supprimée La pénalité de portée des dégâts est passée de -20 % à -30 %. Bonus de cadence de tir réduit à 17,5 %, au lieu de 34,5 %.

Chargeur à tambour de 20 cartouches de .30-06 Pénalité de vitesse de déplacement augmentée à -2,5%, au lieu de -2%.



Arbalète R1 Chasseur d’ombres (BOCW)

Précision des carreaux augmentée de 50%.

Arbalète (MW)

Précision des carreaux augmentée de 35%.

Mitrailleuses

Whitley (VG)

28″ Gracey Mk.9 Contrôle du recul horizontal augmenté à 22%, au lieu de 20%.

26″ Gracey Rapid Bonus de cadence de tir diminué de 35%. Dégâts max augmentés à 26, au lieu de 21 Dégâts min augmentés à 20, au lieu de 17 Pénalité de vitesse des balles réduite à -10%, contre -16% auparavant Pénalité de recul horizontal réduite à -22%, contre -30% auparavant

Boîtes de 150 cartouches BMG .50 Pénalité de contrôle du recul diminuée à -22%, au lieu de -25%. Le curseur du centre de vision est passé à 0,82, contre 0,77.

Chargeur de 45 cartouches .303 Britanniques Le bonus de vitesse de tir a été réduit à 4%, au lieu de 5%. Le contrôle du recul horizontal est passé de 28 % à 30 %. Le contrôle du recul vertical est passé de 22 % à 26 %.

CGC R2 rembourré Pénalité initiale de recul diminuée à -2%, au lieu de -3%. Le bonus de recul soutenu est passé de 3 % à 4 %.



UGM-8 (VG)

Romauld 560mm DA Multiplicateur de dégâts au cou augmenté à 1,6, au lieu de 1,3 Le contrôle du recul horizontal a été augmenté de 10 %.



Fusils tactiques

CARV.2 (BOCW)

Portée maximale des dégâts augmentée à 33 mètres, contre 30,5 mètres auparavant.

M16 (BOCW)

Dégâts maximums augmentés à 42, au lieu de 40.

Multiplicateur des dégâts au cou augmenté à 1,21, au lieu de 1,1.

Autres armes

Echo (MW)

Dégâts max augmentés à 91, au lieu de 70.

Dégâts moyens augmentés à 65, au lieu de 49.

Dégâts min augmentés à 55, au lieu de 45.

RATT (VG)

Dégâts moyens augmentés à 28, au lieu de 26

Empress 129mm B03TT Pénalité de cadence de tir diminuée à -29%, au lieu de -38%.

Chargeur de 14 cartouches 7.62 Gorenko Pénalité de vitesse des balles réduite à -10%, contre -20% auparavant Pénalité de portée des dommages diminuée à -10 %, contre -20 %.

Chargeur de 12 cartouches ACP .45 Suppression de la pénalité pour les dégâts localisés



Accessoires

Bouches

Boosteur de recul

Le contrôle du recul vertical est désormais réduit de 1,5 %.

Accessoires canon

Baïonnette (VG)

La vitesse de déplacement est désormais augmentée de 1 %.

Poignée avant Carver

Le contrôle du recul vertical a été réduit de 9% à 7%.

M1930 Strife Inclinée

Le contrôle du recul horizontal est réduit à 7%, au lieu de 9%.

Opérateurs

Pack Virtuose Traqueur d’opérateur Ultra : Terminator T-800

« Je veux tes vêtements, tes bottes, et ta moto. » — Terminator T-800

Le modèle T-800 est le premier organisme cybernétique développé par Skynet. Il est parfaitement à même de passer inaperçu chez les humains puisque des tissus vivants recouvrent son squelette en alliage. Ne ratez pas cette opportunité d’incarner l’emblématique Terminator T-800.

Ce pack contient dix objets, dont l’opérateur ultra Modèle T-800 avec sa propre exécution, une Action de la partie, et un Succès de meilleur joueur afin que vous profitiez d’une expérience réellement immersive. Obtenez également le plan de fusil d’assaut ultra Neuroprocesseur, les plans d’armes légendaires Alliage de coltan et Motard, le porte-bonheur Analyse en cours, l’emblème animé Je reviendrai, et le réticule Lunettes infrarouges.

Activision Le Terminator débarque sur Warzone.

Pack Traqueur d’opérateur Ultra : Terminator T-1000

« Elle est chouette cette moto. » — Terminator T-1000

Le modèle T-1000 a été conçu par Skynet et dispose d’une IA avancée. Cette unité a été développée à partir d’un polyalliage de métal liquide mimétique capable de changer de forme afin d’imiter au mieux les humains.

Ce pack de dix objets contient l’opérateur ultra Modèle T-1000 avec sa propre exécution, une Action de la partie et un Succès de meilleur joueur, ainsi que trois plans d’armes légendaires : la mitraillette Métal liquide, le fusil d’assaut Mission constante, et la mitrailleuse Identité. Équipez-vous également de la montre Avenir alternatif, de l’emblème animé Chasse globale, et de la carte de visite animée Invincible.