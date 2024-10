Patch note MAJ MW3 & Warzone du 21 octobre : nerf du Reclaimer 18 et changement de playlist

Alors que la dernière saison de Modern Warfare 3 et de Warzone touche à sa fin, Activision a révélé l’une des dernières mises à jour avant le lancement de BO6.

Dans la Saison 4 Rechargée, Sledgehammer Games a réintroduit le célèbre fusil à pompe SPAS-12 sous un nouveau nom, Reclaimer 18. Cependant, malgré le retour de cette arme iconique, le fusil à pompe n’a pas réussi à séduire la communauté. Mais tout a changé avec la Saison 6, grâce à l’ajout du kit de conversion JAK Devastators, qui permet de manier l’arme en akimbo.

En mode akimbo, ces armes infligeaient 180 points de dégâts, permettant une élimination en un seul tir jusqu’à 3,8 mètres de distance. Bien que cette portée soit limitée, cela n’a pas empêché les joueurs de Warzone et MW3 d’en abuser.

Pour rééquilibrer le jeu, Raven Software a réagi en réduisant les dégâts maximum du Reclaimer 18, sa portée, ainsi que ses valeurs de dégâts à courte et moyenne portée. Cela devrait permettre aux autres armes de la méta à courte distance de rivaliser plus facilement avec ces fusils à pompe problématiques.

En parallèle du lancement de Black Ops 6, Sledgehammer Games a effectué une dernière mise à jour des playlists de MW3. Désormais, des modes populaires tels que Petites cartes Mosh Pit, Toutes les maps Shipments et Get Higher sont disponibles de façon permanente. Mais sans plus attendre, jetons un œil à tout ce qui a changé.

Patch note MAJ Modern Warfare 3

Activision

Stabilité et performance

Correction de causes spécifiques de dégradation de la stabilité et des performances côté serveur.

Personnalisation

Correction des couleurs des camouflages Or, Platine et Diamant de la Saison 6 de Warzone.

Correction des visuels pour l’emblème Light Your Outer Fire et la carte de visite The Tinker.

Correction de l’icône du camouflage Flit and Float dans l’Armurerie.

Correction d’une animation incorrecte de la carte de visite Revolution Rising.

Correction d’une image d’espace réservé pour le plan American Gothic dans la boutique.

Playlists

En tant que fin de saison live de Call of Duty: Modern Warfare 3, les playlists suivantes sont maintenant disponibles de façon permanente :

Petites cartes Mosh Pit (+ Hardcore)

Toutes les maps Shipments! 24/7 (+ Hardcore)

Party Modes : Jeu d’armes en équipe Domination Point stratégique Match à mort par équipe Élimination confirmée Capture du drapeau One in the Chamber Havoc Minefield

G3T_H1GH3R

Mosh Pit (Maps uniquement de Call of Duty: Modern Warfare 2 (2009))

Mosh Pit 10v10

Guerre

Cutthroat

Escarmouche plan d’armes

Guerre terrestre et Invasion

UIX

Ajout d’un modèle de prévisualisation pour les Lunettes de vision améliorée dans l’éditeur de classe.

Correction d’un problème permettant de définir des écrans de chargement verrouillés comme favoris.

Correction d’un problème d’affichage incorrect du nom du canon Canon léger Tectonic Herald dans les killcams.

Gameplay

Réduction de la probabilité d’apparaître près de coéquipiers dans Élimination confirmée pour aligner les spawns avec ceux du Match à mort par équipe.

Correction d’un problème permettant de lancer de l’équipement pendant une exécution.

Correction d’un bug causant une perte de contrôle après avoir ramassé un Gardien-SC ou une tourelle automatique.

Cartes

Subbase Correction d’une faille permettant aux joueurs de sortir de la zone de jeu près du North Dock.



Armes et accessoires

Fusils à pompe

Reclaimer 18 Diminution de la distance de terminaison du tir de 30,5m à 26,7m (-13%). Diminution de la distance de terminaison du tir dans l’eau de 7,6m à 5,1m (-33%). Augmentation de la dispersion en visée de 40%. Diminution des dégâts à longue portée de 35 à 25 (-29%).



Pistolets

.50 GS (MW2) Augmentation des dégâts minimum de 55 à 68 (+24%).



Patch note MAJ Warzone

Personnalisation

Correction des couleurs des camouflages Or, Platine et Diamant de la Saison 6 de Warzone.

Correction des visuels pour l’emblème Light Your Outer Fire et la carte de visite The Tinker.

Correction de l’icône du camouflage Flit and Float dans l’Armurerie.

Correction d’une animation incorrecte de la carte de visite Revolution Rising.

Correction d’une image d’espace réservé pour le plan American Gothic dans la boutique.

Ajustements d’armes

Reclaimer 18 Akimbo Réduction de la portée des dégâts maximum de 3,81m à 2,54m. Diminution des dégâts maximum de 45 à 35. Diminution des dégâts à courte et moyenne portée de 20 à 15.



Source : Blog officiel MW3 / Warzone