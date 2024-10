Patch note MAJ de lancement de Black Ops 6 : aim assist, maps et plus

Avant le lancement de Call of Duty: Black Ops 6, Treyarch a utilisé les retours de la bêta pour apporter plusieurs modifications à la campagne, au mode multijoueur et Zombies, selon les demandes de la communauté.

L’une des plaintes les plus fréquentes après l’essai du mode multijoueur lors de la bêta concernait le manque de couvertures sur certaines cartes. Treyarch a répondu en ajoutant un sous-niveau inférieur à l’emplacement du drapeau B en mode Domination sur la carte Skyline.

Cette mise à jour comprend également d’autres ajustements de cartes, y compris la modification des valeurs de pénétration des balles sur le panneau de l’antenne parabolique de Scud, ce qui permettra aux joueurs d’éliminer plus facilement les ennemis dans cette position souvent frustrante.

En parallèle, Treyarch a désactivé l’aide à la visée à courte portée pour uniformiser les chances entre les joueurs clavier-souris et ceux utilisant une manette. Cependant, l’équipe de développement a trouvé ce changement trop “brutal” et a décidé de l’atténuer pour la sortie officielle.

Patch note de la MAJ Black Ops 6 du 23 octobre

La suite de cet article est une traduction en français du patch note publié sur le blog officiel de Call of Duty.

Campagne

Activision

Black Ops 6 propose une toute nouvelle expérience solo dirigée par nos amis de Raven Software. Notre histoire reprend après les événements de Black Ops Cold War et les flashbacks des années 80 de Black Ops 2, offrant aux nouveaux comme aux anciens joueurs une aventure narrative riche en action.

Black Ops 6 allie des éléments familiers à des nouveautés excitantes. Des personnages emblématiques font leur retour aux côtés de nouvelles figures, créant un casting riche auquel les joueurs pourront s’attacher. Vous accompagnerez ces personnages à travers de nombreuses missions à travers le monde, avec des décisions uniques à prendre.

The Rook, notre nouveau quartier général personnalisable permet non seulement aux joueurs de se préparer pour la prochaine mission, mais aussi de découvrir de plus près chaque personnage clé au fur et à mesure que l’histoire progresse. De plus, l’arsenal de la campagne regorge d’armes et d’équipements, anciens comme nouveaux, garantissant une expérience ludique tout au long de votre aventure.

N’oubliez pas que de nombreuses récompenses sont à débloquer en terminant la campagne, dont une nouvelle apparence d’opérateur, une exécution, plusieurs plans d’armes à utiliser en multijoueur et dans le mode zombies, et bien plus encore.

Zombies

Vous cherchez à accumuler des GobbleGums Fantaisistes en jeu ? Vous les gagnerez en réussissant une extraction à partir du round 15 ou plus :

Round 15-29 : 1 GobbleGum Fantaisiste

: 1 GobbleGum Fantaisiste Round 30-44 : 2 GobbleGums Fantaisistes

: 2 GobbleGums Fantaisistes Round 45+ : 3 GobbleGums Fantaisistes

De plus, à partir de la manche 25 et au-delà, la difficulté augmentera significativement. C’est d’ailleurs à partir de cette manche que l’arme miracle Der Wunderfizz commencera à apparaître.

Multijoueur

Équilibrage des armes

De nombreux ajustements d’équilibrage des armes ont été apportés depuis la bêta, mais nous considérons le lancement comme notre point de départ. L’équilibrage des armes est un processus continu, nous analyserons les données et retours des joueurs, et partagerons régulièrement les mises à jour.

Lors de la bêta multijoueur, nous avons testé une modification désactivant l’aide à la visée à courte portée. Bien que cela allait dans la bonne direction, nous avons estimé que ce changement était trop brutal lors de la transition à très courte portée. Nous avons donc ajusté notre approche pour interpoler linéairement la force de l’aide à la visée. Cela signifie qu’elle sera beaucoup plus faible à bout portant et augmentera progressivement jusqu’à une courte portée. Nous continuerons évidemment à surveiller les données et les retours des joueurs.

Amélioration des vitesses de changement d’arme pour les pistolets et les attaques au corps à corps.

Augmentation légère de la vitesse des attaques au corps à corps avec la crosse d’une arme.

Ajustements des mouvements d’arme (balancement, oscillation) pour améliorer la précision lors du passage en visée. D’autres améliorations sont prévues dans la Saison 01.

Amélioration de la profondeur de champ sur toutes les armes.

Mouvement

Ajout d’une option pour désactiver le découpage d’angle.

Ajout d’une option pour régler le temps de maintien pour plonger au sol ou glisser, selon votre configuration.

Option de Mouvement Intelligent ajoutée pour régler l’angle d’assistance au franchissement.

Ajustements des cartes multijoueur

Grâce aux retours de la communauté, nous avons introduit quelques modifications sur nos cartes de la bêta pour garantir une expérience de jeu plus juste et cohérente. Voici quelques-unes des améliorations apportées :

Skyline

Activision

Extension des points de couverture autour du jacuzzi au centre de la carte.

Ajout de nouvelles jardinières comme couverture près du point de spawn le plus éloigné.

Ajout de plusieurs options de couverture sur l’ensemble de la carte.

Activision

Scud

Ajustement des valeurs de pénétration des balles sur les panneaux de l’antenne parabolique pour permettre une pénétration supplémentaire des balles.

Le mur de béton de la zone de surveillance principale est maintenant brisé, ce qui permettra une meilleure pénétration des balles et le rendra légèrement moins puissant.

Les panneaux sont doublés dans la zone de surveillance latérale pour permettre une légère pénétration des balles là où il n’y en avait pas auparavant.

Amélioration de la couverture sur l’ensemble de la carte.

Rewind

Amélioration des couvertures sur plusieurs lignes de visée.

Audio

Nous sommes ravis d’introduire notre expérience audio de premier ordre avec Black Ops 6, grâce à la fonction HRTF (Head-Related Transfer Function) disponible dans le mode casque amélioré pour tous les joueurs.

Nous avons également ajouté une option pour désactiver les musiques sous licence dans tous les modes, ce qui est particulièrement utile pour les créateurs de contenu qui diffusent leurs parties.

Anti-triche RICOCHET

Le système anti-triche RICOCHET est activé pour Black Ops 6. Les mises à jour incluent :

Surveillance via le pilote au niveau du noyau sur PC.

Systèmes de mitigation en direct activés, comme bouclier de dégâts, désarmement et autres.

Modèles de détection comportementale utilisant le machine learning pour détecter plus rapidement les tricheurs.

Des modèles de détection par apprentissage automatique ont été ajoutés pour analyser le gameplay et lutter contre les aim bots.

Ajustements futurs des dégâts des armes

Que vous soyez nouveau dans la franchise ou un fan de longue date, comprendre comment votre arme inflige des dégâts est un aspect essentiel du gameplay de Call of Duty. Par le passé, certaines des descriptions dans nos patchs notes pouvaient parfois prêter à confusion pour certains joueurs.

Dans Black Ops 6 et Warzone : Saison 01, nous visons à éliminer cette confusion de deux façons :

Créer une nouvelle table d’ajustement des dégâts des armes pour les patchs notes de Black Ops 6 et Warzone : Saison 01.

Définir des plages de dégâts pour les armes, afin de clarifier leur fonctionnement à partir de la Saison 01.

Tableau d’ajustement des dégâts des armes

Nouveauté dans Black Ops 6 et Warzone : Saison 01, ce tableau mettra en évidence les changements qu’une arme a subis d’un patch à l’autre. Vous le trouverez dans nos tableaux habituels, afin de centraliser et de détailler au mieux les informations.

Ce nouveau tableau comportera trois colonnes (Portée de dégâts, Avant patch, et Après patch), et jusqu’à cinq lignes pour tenir compte de chaque plage de dégâts applicable pour une arme donnée. Dans chaque cellule (Avant/Après patch), vous trouverez les valeurs correspondantes des dégâts et des portées (en mètres).

Pour faciliter la compréhension, nous identifierons les ajustements “positifs” (⇧) et “négatifs” (⇩) avec des flèches comme celles que vous voyez en jeu.

Voici un exemple de l’ajustement apporté à la C9 lors de la bêta :

Portée minimale des dégâts

Avant patch Dégâts : 16 Portée : 25,41 mètres +

Après patch Dégâts : 16 Portée : 27,32 mètres +



Explication de la portée des dégâts

Dans Black Ops 6 et Warzone : Saison 01, toutes les armes ne sont pas créées de manière égale, mais elles respectent toutes le principe fondamental suivant : plus la cible est proche de vous, plus les dégâts infligés seront élevés. Voici les différentes plages de dégâts qui déterminent leur fonctionnement en multijoueur et en Warzone :

Portée maximale des dégâts

Cette plage décrit le potentiel maximum de dégâts qu’une arme peut infliger en un seul tir jusqu’à une distance spécifiée.

Cette portée commence toujours à 0 mètre et s’étend jusqu’à ce qu’un joueur dépasse cette limite, où les dégâts commencent à diminuer.

Portées de dégâts moyenne et minimale

Juste après la fin de la portée maximale des dégâts, nous utilisons les portées de dégâts moyenne et minimale pour indiquer comment les dégâts diminuent progressivement avec la distance.

Rappelez-vous, toutes les armes ne sont pas créées de manière égale. Certaines peuvent avoir jusqu’à trois portées de dégâts moyennes, tandis que d’autres n’en auront aucune. Si une arme ne possède qu’une seule plage de dégâts moyenne, nous l’indiquerons telle quelle. Si une arme n’a pas de portée moyenne, nous sauterons directement à la plage de dégâts minimale.



Portée moyenne des dégâts Ces plages commencent juste après la fin de la portée maximale et servent à indiquer comment les dégâts diminuent sur de plus grandes distances. Une arme peut avoir entre une et trois portées de dégâts moyennes. Dans tous les futurs tableaux d’ajustement des dégâts, nous identifierons ces portées moyennes comme 1, 2, et 3 si applicable, avec 1 étant la plus proche du joueur et 3 la plus éloignée.



Portée minimale des dégâts Cette plage indique les dégâts minimums qu’un joueur peut recevoir à la distance maximale. Elle commence toujours juste après la fin de la dernière portée moyenne, et se poursuit indéfiniment, sauf indication contraire. Rappel : certaines armes peuvent ne pas avoir de portée moyenne et passer directement à la portée minimale après la portée maximale.



Dernier point : Au fil des saisons futures, les équipes de Treyarch et Raven ajusteront les armes en fonction des retours des joueurs et des données, afin d’offrir les meilleures expériences possibles en multijoueur et dans Warzone. Ces ajustements pourront inclure des valeurs de dégâts différentes entre les armes partagées sur Black Ops 6 et Warzone.

Source : Activision