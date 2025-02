Patch note MAJ Black Ops 6 et Warzone du 11 février : KSV, PPSh-41, Cypher 091…

Treyarch et Raven Software ont écouté les retours de la communauté et ont retiré plusieurs armes et objets des parties classées de Black Ops 6 et Warzone.

Avec la saison 2 de BO6 et Warzone, les joueurs du mode classé (Ranked Play) ont enfin accès à un paramètre permettant de désactiver le crossplay. Cela signifie que les joueurs console ont beaucoup moins de chances de tomber sur des tricheurs en partie classée, la plupart des plaintes concernant des joueurs sur PC.

L’article continue après la publicité

Suite à cette mise à jour, de nombreux joueurs qui avaient abandonné le mode de jeu en raison d’une augmentation des tricheurs sont revenus à la charge, mais tout ne s’est pas passé comme prévu. En effet, Treyarch a ajouté les nouvelles armes de la saison 2 au mode Ranked afin d’expérimenter leur viabilité dans la méta.

L’article continue après la publicité

L’évaluation des armes ne s’est pas déroulée comme prévu, puisque la mitraillette PPSh-41 et le fusil d’assaut Cypher 091 ont immédiatement dominé la concurrence, chamboulant instantanément la méta.

L’article continue après la publicité

Grâce à la mise à jour du 11 février 2025, les développeurs de Warzone et Black Ops 6 entendent remettre de l’ordre aux parties classées de Black Ops 6 et Warzone, en retirant les armes et objets problématiques.

Activision Le Cypher 091 fait déjà ses adieux au mode Ranked

Patch note Black Ops 6 du 11 février

Armurerie

Correction d’un problème qui pouvait empêcher le joueur d’équiper certains plans d’arme pour le XMG.

Mode Ranked

Les armes suivantes sont désormais retirées des parties classées : KSV PPSh-41 Cypher 091



Zombies

Correction de divers problèmes de stabilité.

Pat note Warzone du 11 février

Mode Ranked

La grenade à gaz expérimentale est désormais retirée des parties classées

Correction d’un problème où la protection contre la rétrogradation n’empêchait pas un joueur de rétrograder.

Corrections de bugs