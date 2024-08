Patch note d’équilibrage Warzone et MW3 Saison 5 Rechargée : Armes, accessoires…

La Saison 5 Rechargée débute dans Warzone et MW3, avec de nombreux buffs et nerfs pour secouer la méta. Découvrez le patch note d’équilibrage des armes, accessoires, atouts et killstreaks.

Chaque nouvelle Saison de Call of Duty est l’occasion pour Activision et les développeurs de Warzone et Modern Warfare 3 d’apporter de nombreuses nouveautés au FPS incontournable. Bien que plus modestes, les mises à jour Rechargées valent également le détour.

De plus, ces mises à jour massives servent aussi à rafraichir la méta des deux jeux, en implémentant toute un panel de buffs et nerfs aux armes, accessoires, atouts et killstreaks qui en ont besoin.

Patch note d’équilibrage de Warzone – Saison 5 Rechargée

Fusils d’assaut

BAL-27

Portée des dégâts maximum augmentée de 26,67 mètres à 31,75 mètres.

DG-56

Modificateur de dégâts au ventre augmenté de x1 à x1,1.

FR 5.56

Portée des dégâts maximum augmentée de 38,1 mètres à 43,18 mètres.

Modificateurs de dégâts aux bas des bras et aux mains augmentés de x1 à x1,1.

Holger 556

Portée des dégâts maximum augmentée de 36,83 mètres à 41,91 mètres.

MCW

Portée des dégâts maximum augmentée de 30,48 mètres à 36,83 mètres.

Portée des dégâts courte-moyenne augmentée de 38,1 mètres à 44,45 mètres.

Portée des dégâts moyenne augmentée de 48,26 mètres à 53,34 mètres.

STG44

Dégâts maximum diminués de 36 à 32.

M16 (MWII)

Kit de conversion JAK Patriot Portée des dégâts maximum augmentée de 24,9 mètres à 30,48 mètres.



Fusils de combat

BAS-B

Modificateurs de dégâts aux jambes et aux pieds augmentés de x1 à x1,1.

MTZ-762

Kit de carabine JAK Heretic Portée des dégâts maximum augmentée de 27,94 mètres à 33,02 mètres.



SOA Subverter

Portée des dégâts maximum augmentée de 20,57 mètres à 25,4 mètres.

Mitraillettes

Rival-9

Portée des dégâts maximum augmentée de 12,7 mètres à 15,24 mètres.

Static-HV

Dégâts à moyenne portée diminués de 25 à 24.

Portée des dégâts maximum diminuée de 16,0 mètres à 13,97 mètres.

Portée des dégâts courte-moyenne diminuée de 30,48 mètres à 25,4 mètres.

Portée des dégâts moyenne diminuée de 40,64 mètres à 35,56 mètres.

Modificateur de dégâts à la tête diminué de x1,4 à x1,2.

Modificateurs de dégâts aux jambes et aux pieds diminués de x1 à x0,95.

Striker

Portée des dégâts maximum augmentée de 12,7 mètres à 14,48 mètres.

Portée des dégâts courte-moyenne augmentée de 24,13 mètres à 26,67 mètres.

Lachmann Shroud (MWII)

Kit de conversion JAK Decimator Portée des dégâts maximum augmentée de 12,44 mètres à 13,46 mètres.



Mitrailleuses

Pulemyot 762

Modificateur de dégâts au cou augmenté de x1,1 à x1,2.

Modificateurs de dégâts au ventre et aux mains augmentés de x1 à x1,1.

Délai sprint à tir diminué de 285ms à 262ms.

Temps de visée diminué de 450ms à 420ms.

Cadence de tir augmentée de 492 cpm à 545 cpm.

RPK (MWII)

Kit de conversion JAK Cataclysm Sursaut en cas de tir ennemi augmenté de 0,17n à 0,68n. Dispersion minimale du tir au jugé augmentée de 3,6 degrés/sec à 10 degrés/sec. Dispersion maximale du tir au jugé augmentée de 9 degrés/sec à 14 degrés/sec. Acoups de recul augmentés de 23,16 degrés/sec à 38,60 degrés/sec. Recul horizontal augmenté de 18,63 degrés/sec à 23,29 degrés/sec. Recul vertical augmenté de 56,45 degrés/sec à 94,08 degrés/sec.



Fusils tactiques

DM56

Portée des dégâts maximum augmentée de 36,83 mètres à 43,18 mètres.

MCW 6.8

Cadence de tir augmentée de 316 cpm à 353 cpm.

Modificateur de dégâts au ventre augmenté de x1 à x1,2.

Armes de poing

P890 (MWII)

Poignée arrière Akimbo P890 Dispersion du tir au jugé réduite de 20 %. Pénalité de portée des dégâts réduite de 20 %.



.50 GS (MWII)

Poignée arrière Akimbo .50 GS Dispersion du tir au jugé réduite de 10 %. Pénalité de dégâts réduite de 10 %.



X12 (MWII)

Poignée arrière Akimbo X12 Pénalité de dispersion du tir au jugé supprimée. Pénalité de portée des dégâts supprimée.



Basilisk (MWII)

Poignée arrière Akimbo Basilisk Dispersion du tir au jugé réduite de 10 %. Pénalité de dégâts réduite de 10 %.



FTAC Siege (MWII)

Poignée arrière Akimbo FTAC Siege Dispersion du tir au jugé réduite de 20 %. Pénalité de portée des dégâts réduite de 20 %.



GS Magna (MWII)

Poignée arrière Akimbo GS Magna Dispersion du tir au jugé réduite de 10 %. Pénalité de dégâts réduite de 10 %.



9mm Daemon (MWII)

Poignée arrière Akimbo 9mm Daemon Dispersion du tir au jugé réduite de 10 %. Pénalité de dégâts réduite de 10 %.



X13 Auto (MWII)

Poignée arrière Akimbo X13 Dispersion du tir au jugé réduite de 40 %. Pénalité de portée des dégâts réduite de 20 %.



Patch note d’équilibrage de Modern Warfare 3 – Saison 5 Rechargée

Fusils d’assaut

DG-56

Modificateur de dégâts au ventre augmenté de x1 à x1,1 (+10%).

M4 (MWII)

Suppression des accessoires sous le canon en double (VX Pineapple et FSS Sharkfin 90)

Fusils de combat

BAS-B

Modificateurs de dégâts aux cuisses, bas des jambes et pieds augmentés de x1 à x1,1 (+10%).

Avec le BAS-B, les tirs qui touchent sous la taille infligent désormais des dégâts équivalents à ceux qui touchent le torse.

MTZ-762

Portée des dégâts maximum augmentée de 29,2m à 33m (+13%).

FTAC Recon (MWII)

Dégâts à courte-moyenne portée augmentés de 43 à 50 (+16%).

Dégâts à moyenne portée augmentés de 41 à 50 (+22%).

Dégâts à moyenne-longue portée augmentés de 38 à 45 (+18%).

Dégâts minimum augmentés de 38 à 40 (+5%).

Mitraillettes

Rival-9

Kit de conversion JAK Headhunter Carbine Correction d’un problème empêchant l’équipement correct de l’accessoire de bouche Silencieux Quartermaster.



Mitrailleuses

Pulemyot 762

Délai sprint à tir diminué de 285ms à 262ms (-8%).

Temps de visée diminué de 450ms à 420ms (-7%).

Cadence de tir augmentée de 492 cpm à 545 cpm (+11%).

Modificateur de dégâts au cou augmenté de x1,1 à x1,2 (+10%).

Modificateurs de dégâts au ventre et aux mains augmentés de x1 à x1,1 (+10%).

RPK (MWII)

Kit de conversion JAK Cataclysm Sursaut en cas de tir ennemi augmenté de 0,17n à 0,68n (+300%). Dispersion minimale du tir au jugé augmentée de 3,6 degrés/sec à 10 degrés/sec (+178%). Dispersion maximale du tir au jugé augmentée de 9 degrés/sec à 14 degrés/sec (+56%). Acoups de recul augmentés de 23,16 degrés/sec à 38,60 degrés/sec (+67%). Recul horizontal augmenté de 18,63 degrés/sec à 23,29 degrés/sec (+25%). Recul vertical augmenté de 56,45 degrés/sec à 94,08 degrés/sec (+67%).



Fusils tactiques

MCW 6.8

Cadence de tir augmentée de 316 cpm à 353 cpm (+12%).

Modificateur de dégâts au ventre augmenté de x1 à x1,2 (+20%).

SP-R 208 (MWII)

Suppression de l’accessoire sous le canon Poignée Paracord incompatible.

Armes de poing

P890 (MWII)

Poignée arrière Akimbo P890 Dispersion du tir au jugé réduite de 20%. Pénalité de portée des dégâts réduite de 20%.



.50 GS (MWII)

Poignée arrière Akimbo .50 GS Dispersion du tir au jugé réduite de 10%. Pénalité de dégâts réduite de 10%.



X12 (MWII)

Poignée arrière Akimbo X12 Pénalité de dispersion du tir au jugé supprimée. Pénalité de portée des dégâts supprimée.



Basilisk (MWII)

Poignée arrière Akimbo Basilisk Dispersion du tir au jugé réduite de 10%. Pénalité de dégâts réduite de 10%.



FTAC Siege (MWII)

Poignée arrière Akimbo FTAC Siege Dispersion du tir au jugé réduite de 20%. Pénalité de portée des dégâts réduite de 20%.



GS Magna (MWII)

Poignée arrière Akimbo GS Magna Dispersion du tir au jugé réduite de 10%. Pénalité de dégâts réduite de 10%.



9mm Daemon (MWII)

Poignée arrière Akimbo 9mm Daemon Dispersion du tir au jugé réduite de 10%. Pénalité de dégâts réduite de 10%.



X13 Auto (MWII)

Poignée arrière Akimbo X13 Dispersion du tir au jugé réduite de 40%. Pénalité de portée des dégâts réduite de 20%.



Avec ces modifications, le temps moyen pour tuer des armes de poing Akimbo de MWII est maintenant compétitif avec celui des armes de poing Akimbo de MWIII. Nous avons donc choisi d’améliorer l’ergonomie de ces armes plutôt que de supprimer complètement la pénalité de dégâts héritée.

Atouts

Gilet d’infanterie

Ajout d’un second emplacement pour l’atout d’équipement. Remarque : cette modification ne s’applique pas au mode classé.



Séries d’éliminations

I.M.S.

Augmentation de la taille de la hitbox des explosifs pour permettre de les contrer plus facilement

Rayon de détection des ennemis augmenté de 10,2m à 12,7m (+25%).

Durée pour que l’explosif atteigne son apex vertical diminuée de 2s à 1,5s (-25%).

Mortar Strike

Correction d’un problème empêchant les annonces vocales de l’opérateur de signaler les éliminations.

Carpet Bomb

Correction d’un problème empêchant les annonces vocales de l’opérateur de signaler les éliminations.

Advanced UAV

Les joueurs ennemis équipés du camouflage Ghost T/V ou du Gilet d’Assassin ne sont plus réduits à un simple point sur la mini-carte.

Source : Blog d’Activision – Warzone et MW3

Pour découvrir toutes les nouveautés de la Saison 5 Rechargée, consultez nos notes de patch Warzone et Modern Warfare 3.