Pré-patch note DMZ – Saison 3 : Système de troc, atelier…

Le mode DMZ va faire l’objet d’une refonte massive dans la saison 3 de Warzone 2, avec de nouveaux systèmes qui vont totalement la façon dont les joueurs vont aborder les parties. Tout ce que vous devez savoir.

Si le nouveau mode de jeu d’extraction d’Infinity Ward, DMZ, a reçu des éloges lors de la saison 1, la saison suivante n’a pas été à la hauteur aux yeux des nombreux fans. Westie, expert du mode DMZ a déclaré que la saison 2 était allée trop loin “dans le mauvais sens”, estimant que les développeurs n’avaient pas fait assez pour améliorer une version bêta “à moitié cassée”.

Stodeh, un autre streamer DMZ était en accord avec ses propos et affirme que l’intérêt pour le mode “diminue de jour en jour”.

Alors afin de faire bouger les choses et regagner l’intérêt des joueurs, Infinity Ward a décidé d’apporter un nouveau souffle à DMZ à l’occasion de la saison 3.

Découvrez donc toutes les nouveautés à prévoir à l’occasion du lancement de cette nouvelle saison.

Activision La saison 3 va apporter de nombreuses nouveautés au mode DMZ.

Un système de troc, un atelier et des emplacements d’opérateur en service actif

La saison 3 de DMZ va mettre l’accent sur la personnalisation et les nouvelles expériences. Le système de troc va notamment permettre aux joueurs d’échanger les objets qu’ils ont collectés contre d’autres objets de valeur. Auparavant, les joueurs n’avaient pas la possibilité de modifier les armes de contrebande.

L’atelier permet aux fans d’ajouter un accessoire à une arme de contrebande ou d’en supprimer un, ce qui donnera à ces armes une plus grande valeur.

Enfin, les exécuteurs d’extraction vont punir les joueurs en leur prenant tout leur butin s’ils meurent. Les emplacements d’opérateur en service actif vont permettre d’atténuer ce problème et ouvrent également la voie à l’élaboration de stratégies. Chaque joueur disposera de trois emplacements d’opérateur en service actif avec leurs propres objets de soldat, ce qui signifie que vous pouvez choisir quel opérateur transporte quoi.

Mais sans plus attendre, découvrez tout ce que vous devez savoir sur la saison 3 de DMZ.

Pré-patch note DMZ – Saison 3

Système de troc

En plus d’être des objets importants de mission, la plupart des objets non létaux à collectionner dans DMZ auront une autre utilité une fois que la mise à jour de la saison 3 sera disponible :

Dans toutes les zones d’exclusion, toutes les stations d’achat proposeront une nouvelle option en plus de l’achat d’équipement et d’armes contre de l’argent : le troc. C’est là que vous pourrez utiliser des “recettes” : Celles-ci donnent des instructions à votre Opérateur, y compris une liste de composants, afin de construire un nouvel équipement qui peut être plus utile à votre situation actuelle. En d’autres termes, le troc consiste à échanger des objets contre d’autres. Au début de la saison 3, des recettes de troc seront disponibles pour la plupart des nouvelles sacoches d’armure et sacs à dos, killstreaks, kits d’auto-réanimation et les clés. Cependant, chaque zone d’exclusion disposera maintenant de son propre ensemble d’options de troc dans ses stations d’achat, ce qui ajoute un élément supplémentaire à l’exploration complète de DMZ.

Atelier de contrebande

L’autre nouveauté des stations d’achat que l’on va maintenant trouver près d’elles, et non sur elles, ce sont les ateliers.

Pour une somme modique, l’atelier permet à un opérateur d’ajouter des accessoires qu’il a débloqués pour n’importe quelle arme de contrebande ou d’arme assurée. Les opérateurs peuvent également les retirer pièce par pièce. Ces ateliers fournissent ce service d’échange d’accessoires, mais à un certain prix, étant donné que les forces et les faiblesses d’une arme peuvent changer en fonction des accessoires qu’elle possède ou de ceux qui sont retirés.

L’exemple le plus évident est de fixer les accessoires que vous jugez les plus avantageux sur les armes de contrebande, car la plupart du temps, ces armes n’auront pas les cinq accessoires que vous recherchez.

Parmi les accessoires à prendre en compte, nous pouvons citer les silencieux, très utiles dans les situations de furtivité, et les lunettes thermiques, qui permettent de voir à travers la fumée ou de repérer plus facilement les cibles grâce à leur signature thermique.

Cependant, tout opérateur DMZ sait que le Vaznev-9K avec une lunette à fort grossissement ou le RPK avec un chargeur de 30 cartouches ne sont pas forcément les combinaisons d’accessoires les plus idéales.

Dans ces cas-là et dans d’autres, en particulier avec la contrebande récupérée auprès d’autres opérateurs, l’atelier sera là pour vous aider à vous débarrasser de ces accessoires et à en mettre d’autres qui vous conviennent mieux.

Emplacements d’opérateur en service actif

De loin l’un des changements les plus importants apportés à DMZ depuis son lancement, les emplacements d’opérateur en service actif sont un élément essentiel de la valeur fondamentale de cette expérience, qui consiste à prendre des risques calculés pour obtenir d’incroyables récompenses.

Au début de la saison 3, chaque joueur disposera de trois emplacements d’opérateur en service actif, ce qui équivaut à trois opérateurs distincts disposant de leurs propres objets sur le soldat. Ces objets comprennent le sac à dos, la sacoche d’armure, les killstreaks, l’auto-réanimation et le masque à gaz. Vous êtes libre d’échanger ces opérateurs dans vos emplacements actifs, donc si vous avez un skin d’opérateur par défaut pendant un certain temps et que vous choisissez Alejandro ou Valeria dans le passe de combat, vous n’avez alors pas à vous inquiéter de perdre la progression de l’emplacement de service actif.

Avant d’entamer une partie, vous devrez choisir l’opérateur de service actif que vous souhaitez amener dans la zone d’exclusion. Tout ce qu’il ramènera et qui ne fera pas partie de l’équipement global (arme principale, arme secondaire, grenade mortelle, tactique et amélioration de combat) est réservé à cet opérateur de service actif. Cela signifie que les armes de contrebande sont partagées entre les opérateurs en service actif, mais pas les clés.

Les emplacements d’opérateurs en service actif permettent d’élaborer des stratégies autour d’opérateurs désignés pour des missions ou des ravitaillements spécifiques. Une autre façon de voir les choses est que les opérateurs en service actif sont comme des “vies” dans DMZ, mais encore une fois, rappelez-vous la partie centrale de DMZ qui consiste à “prendre des risques calculés”. Chaque vie d’opérateur est distincte et peut facilement être réduite à sa plus simple expression.

Nouvelle faction

Une faction inconnue, REDACTED, arrive dans la saison 3 et proposera trois de ses niveaux de mission au lancement, plus deux autres en cours de saison.

Encore une chose à propos des activités de DMZ

N’oubliez pas que les missions ne sont pas la seule chose à accomplir dans la DMZ. Les nouveaux boss, ainsi que quelque chose de complètement [INCONNU] qui se produira à la mi-saison, ne manqueront pas d’offrir encore plus de défis et de récompenses à tous les opérateurs.

Nouveaux sacs à dos

Les sacs à dos sécurisés, comme leur nom l’indique, sécurisent les objets entre les runs. Cela signifie que les objets qui ne sont pas de contrebande et qui ne sont pas sur le soldat sont conservés dans votre inventaire et ne sont pas convertis en XP lors de l’extraction. De plus, les objets contenus dans un sac à dos sécurisé sont conservés par le soldat en service actif s’il est éliminé dans une zone d’extraction.

Il s’agit probablement de l’un des plus grands changements dans DMZ, avec les emplacements d’opérateur en service actif, car cela peut aider pour les courses de ravitaillement et les objectifs de mission.

Pour le sac à dos sécurisé, même si vous perdez un objet de mission important, il sera toujours là avec un sac à dos sécurisé (et n’oubliez pas qu’il existe aussi une recette de troc pour ce sac).

Quant aux sacs à dos de pillard, ils suppriment le troisième emplacement d’arme que l’on trouve habituellement dans les sacs à dos moyens et grands et ajoutent des emplacements d’objets supplémentaires. Ils sont parfaits pour les missions où il y a une tonne d’objets de valeur à ramasser.

Nouvelles sacoches d’armure : Tempéré, Medic, Communication et Furtive

Une sacoche Medic à 3 plaques permet de réanimer plus rapidement les membres de l’équipe et de s’auto-réanimer plus rapidement en utilisant un kit d’auto-réanimation. C’est une sacoche utile dans l’ensemble, mais particulièrement utile pour ceux qui se retrouvent à être le médecin de l’escouade.

Une sacoche Communication à 3 plaques est comme un amplificateur de signal et a plusieurs avantages : elle augmente la durée de toutes les technologies de drones et les fait fonctionner comme des drones avancés, ce qui signifie qu’ils indiquent également la direction et la localisation du joueur. En prime, cette sacoche vous donne un signal audio lorsqu’un opérateur ennemi est proche de vous, comme une version auditive de l’atout Alerte maximale.

Enfin, la Sacoche Furtive intègre l’atout Fantôme qui vous permet de ne pas être repéré par les radars ennemis. Il est conçu pour les moments où il est essentiel de rester discret pour mener à bien votre mission.

N’oubliez pas non plus la sacoche Tempéré qui reviendra au cours de la saison…

Amélioration de combat, le recycleur

Le recycleur est une toute nouvelle amélioration de combat que vous avez peut-être vue pour la première fois dans un épisode de Raid. Il est destiné aux opérateurs qui naviguent dans les différentes voies d’eau d’Al Mazrah et d’Ashika Island.

Cet outil permet aux opérateurs de respirer sous l’eau pendant de longues périodes, ce qui est parfait pour les infiltrations furtives ou les manœuvres délicates où l’air est limité.

Clé squelette

La clé squelette permet de déverrouiller (presque) toutes les portes de DMZ. La seule exception est l’obtention de la clé d’accès au Bâtiment 21.

Ces clés ne peuvent être créées qu’à l’aide d’une recette spéciale du système de troc. Comme chaque objet peut avoir de l’importance dans DMZ et que le troc implique de perdre des objets pour en fabriquer d’autres, il est préférable de garder cette recette pour les clés incroyablement difficiles à trouver ou de l’utiliser comme solution de secours pour les missions qui nécessitent une clé spécifique.

Nouveau véhicule

L’hélicoptère lourd est de retour ! Trouvez du carburant spécial autour de l’aéroport pour le faire décoller. Une fois le plein fait, l’hélico lourd pourra alors voler autour de la map et même en dehors des limites pour vous exfiltrer quand vous le souhaitez.

Une autre nouveauté lié à ce véhicule est un nouvel objet disponible dans les stations d’achat connu sous le nom d’exfiltration privée. Une fois achetée, une exfiltration sera disponible sur un point d’exfiltration inutilisé (pour une partie) sur la carte. Considérez-le comme un moyen d’évasion supplémentaire en cas de besoin, en particulier lors des contrats de sauvetage de prisonniers.

Nouveaux chefs

Les joueurs doivent se préparer à faire face à de nouvelles menaces dans les différentes zones d’exclusion, car il n’y a pas un, mais deux nouveaux chefs qui arrivent.

Et voilà pour toutes les nouveautés à venir du mode DMZ à l’occasion de la saison 3. Nous mettrons cet article à jour dès que nous aurons le patch note officiel de cette nouvelle mise à jour.