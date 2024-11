Patch note MAJ Zombies de Black Ops 6 Saison 1 : armes, atouts, nouvelle map…

Le mode Zombies reçoit une multitude de nouveautés avec la Saison 1 de Call of Duty: Black Ops 6. Nouvelle carte, nouvel atout, équilibrage des armes, voici tout ce que vous devez savoir.

BO6 Zombies a déjà rencontré un franc succès auprès des joueurs, certains s’étant même jetés sur ce mode secondaire avant d’essayer le mode multijoueur principal au lancement. Avec les Easter Eggs Terminus et Liberty Falls résolus, et certains joueurs atteignant des manches à trois chiffres, il est temps pour les développeurs d’ajouter de nouveaux défis.

La Saison 1 arrive à la rescousse avec la nouvelle carte Citadelle des Morts, prévue en milieu de saison, un nouvel atout, de nouvelles Améliorations de combat, et bien plus encore. Voici tout ce que vous devez savoir sur la Saison 1 de Black Ops 6 Zombies.

Notes de patch de la Saison 1 de Call of Duty Black Ops 6 Zombies

Nouveau contenu de la mise à jour de mi-saison

Malheureusement, beaucoup du contenu de premier plan de la Saison 1 n’arrivera pas avant un patch ultérieur. Néanmoins, des informations sur la mi-saison sont connues et incluses dans le patch ci-dessous. La Saison 1 dure 75 jours, il est donc probable que ce nouveau contenu Zombies soit déployé avant la fin de 2024.

Nouvelle Carte : Citadelle des Morts

Située dans un château médiéval en Europe, cette carte recèle sûrement de nombreux secrets et révélations. Les détails sur cette carte sont encore rares. Elle arrivera dans la mise à jour de mi-saison.

Nouvel Atout

L’atout à venir dans BO6 Zombies n’a pas encore été révélé, et aucun indice n’a été donné sur sa nature. Sur la base des atouts déjà disponibles en jeu et du mode Zombies d’anciens Call of Duty, il est néanmoins possible de spéculer.

Quelques anciens atouts manquent encore à l’appel, notamment Double coup et Coup de pied arrière. Ces deux candidats seraient d’excellents ajouts, bien qu’il soit également possible qu’un tout nouvel atout soit introduit. Cet atout sera disponible lors du lancement de la nouvelle carte.

Contenu additionnel

Une Amélioration de combat supplémentaire (avec six nouvelles augmentations à débloquer)

Un Mod de munitions supplémentaire (également avec six nouvelles augmentations à débloquer)

18 nouvelles augmentations (neuf majeures, neuf mineures) à rechercher

Trois nouvelles saveurs de GobbleGums

Le Hand Cannon, une nouvelle arme de soutien craftable Introduite en multijoueur comme killstreak, elle est portée dans le mode Zombies

Nouvelles armes miracle

Un nouveau type d’ennemi, censé hanter les couloirs sombres de la Citadelle des Morts Nous sommes encore incertains quant à son exclusivité à la carte ou son apparition sur d’autres cartes



Équilibrage

Armes

Les fusils d’assaut ont été nerfés en multijoueur au lancement de la Saison 1, ils ont donc été boostés en mode Zombies pour rester compétitifs.

AMES 85 Dégâts de base par balle : 23 >>> 26 Multiplicateur critique : 4.23x >>> 4.51x

AK-47 Dégâts de base par balle : 27 >>> 31.6

AS VAL Dégâts de base par balle : 20 >>> 23 Multiplicateur critique : 5.55 >>> 5.35

Model L Dégâts de base par balle : 27 >>> 30.5 Multiplicateur critique : 4.25 >>> 4.65

XM4 Dégâts de base par balle : 23 >>> 25

GPR-91 Dégâts de base par balle : 23 >>> 34.5 Multiplicateur critique : 4.6 >>> 3.75

HE-1 Munitions de base : 5 >>> 11 Rayon intérieur de l’explosion : 0.4m >>> 3.25m Rayon moyen de l’explosion : 1.6m >>> 4.1m Rayon extérieur de l’explosion : 3.26m >>> 5m Dégâts intérieurs de l’explosion : 1045 >>> 800 Dégâts moyens de l’explosion : 475 >>> 600 Dégâts extérieurs de l’explosion : 220 >>> 400



Mode dirigé

Liberty Falls et Terminus recevront un mode dirigé pour ceux qui souhaitent compléter les Easter Eggs sans suivre toutes les étapes manuellement. Pas de honte à emprunter cette voie si vous n’avez pas encore réussi les Easter Eggs, ils sont plutôt difficiles, en particulier celui de Terminus.

Corrections de bugs / Changements généraux

Cartes

Terminus Résolution d’un problème où la progression de désamorçage n’était parfois pas sauvegardée si le joueur arrêtait de désamorcer pendant l’étape du Quest Apocalypse Protocol Correction d’un bug où entrer dans un Kazimir après avoir terminé le Main Quest téléportait le joueur dans l’arène du boss et le mettait K.O. Correction d’un problème où le chargement d’une partie sauvegardée après le déblocage de la machine Pack-A-Punch pouvait causer des collisions incohérentes sur certaines portes Correction d’un bug pendant le Main Quest où la connexion simultanée des deux connecteurs de nœuds causait une superposition des voix Modification de l’emplacement de la cache de munitions sur le chemin Seaside Correction d’un problème rare où la manche ne se terminait pas après avoir tué tous les zombies Résolution d’un problème où l’Amalgam pouvait attraper le joueur lorsqu’il était ralenti Correction d’un problème où l’Amalgam pouvait tirer les joueurs dans les murs, les rendant coincés Correction d’un problème où plonger en étant touché par l’effet de recul de Patient 13 pouvait pousser le joueur plus loin que prévu Correction d’un bug permettant aux joueurs d’utiliser de l’équipement, des Scorestreaks et de tirer pendant la séquence de remise des récompenses de la course de bateaux

Liberty Falls Mise à jour pour que le premier Mangler dont le bras est arraché laisse toujours tomber un Mangler Cannon au lieu du premier Mangler qui apparaît Résolution d’un problème où Blanchard n’apparaissait pas dans certains dialogues Correction d’un problème empêchant l’Abomination d’apparaître dans Liberty Lanes de Fuller Correction d’un bug où l’Abomination pouvait lancer une attaque au faisceau avant de quitter une zone de spawn Correction d’un problème où certains véhicules endommagés n’affichaient pas d’effets de fumée



Atouts

Réanimation rapide Augmentation Dying Wish Correction d’un problème où Dying Wish pouvait s’activer lors d’une plongée depuis une grande hauteur alors que le joueur était protégé des dégâts de chute

Soda élémentaire Correction d’un problème où Soda élémentaire empêchait les activations normales de mod de munitions

Mastodonde Augmentation Turtle Shell Turtle Shell appliquera désormais une réduction des dégâts lorsqu’on est saisi par un Amalgam

PhD Flopper Correction d’un problème où plonger sur une surface surélevée ou inclinée, comme des escaliers n’activait pas l’atout

Gobblegums Correction d’un problème empêchant les joueurs réanimés par Near Death Experience de conserver tous leurs atouts



Améliorations de combat

Ajustement de la description de la mine énergétique pour indiquer qu’elle n’inflige pas de dégâts électriques

Augmentation des dégâts de Dark Flare de 20 % à 40 % de la santé maximale des zombies par tick

Correction d’un problème où une charge supplémentaire sur les améliorations de combat était perdue lors du chargement d’une sauvegarde

Soutien

Résolution d’un problème pouvant provoquer la fin prématurée de Mutant Injection près de l’eau

Correction d’un problème permettant au joueur de ramasser une tourelle sentinelle pendant l’utilisation de Mutant Injection

Réduction des dégâts auto-infligés par le LDBR

Ennemis

Résolution d’un problème où les zombies charmés par Brain Rot pouvaient empêcher le joueur de réussir l’exfiltration

Correction d’un problème où le chargement d’une sauvegarde désactivait l’inducteur de rampage si celui-ci était actif

Correction d’un problème où les zombies lançaient des organes à la caméra finale si le joueur quittait la partie pour terminer le jeu

Activités

Correction d’un problème empêchant un élite de réapparaître régulièrement lors de l’exfil à partir de la manche 16

Mise à jour des essais S.A.M. exigeant de ne pas subir de dégâts pour afficher une barre de progression plutôt qu’un chronomètre

XP

Résolution d’un problème où l’XP était attribué à toutes les armes utilisées dans une assistance au lieu de seulement la dernière Si deux armes étaient utilisées dans une assistance, seule la dernière utilisée par le joueur recevant l’assistance obtiendra l’XP



Défis

Correction d’un problème où les achats d’armes au mur n’avançaient pas le défi Prestige 8 Value Town

Correction d’un problème où les GobbleGums légendaires faisaient progresser le défi Ultra Prestige 8 Full Power au lieu des Ultra GobbleGums

Correction d’un problème où le défi Libéré pouvait être complété en sauvegardant et quittant avant de commencer l’affrontement final

Correction d’un problème complétant les défis Social Distancing et Invincible en rejoignant une partie en cours

Correction d’un problème où le défi Harbinger of Doom se terminait en chargeant une sauvegarde et en utilisant un Scorestreak

Correction d’un problème où le défi Prestige 5 Fire & Forget mentionnait qu’il fallait une médaille Bombing Run au lieu d’une médaille Lethality

Correction d’un problème où le défi Outrageous ne se complétait qu’à la manche 16 au lieu de la manche 15

Correction d’un problème où charger une sauvegarde après la manche 25 complétait le défi Sticks N’ Stones

Résolution d’un problème où le défi Dark Journey pouvait sembler incomplet lors du déverrouillage de Nebula sur 33 armes et l’obtention de la carte d’appel

Détection AFK

Mise à jour de la logique de détection pour déterminer si un joueur est AFK pendant un match actif Cette modification devrait réduire le nombre de faux positifs de détection AFK dans Zombies

Ajout d’une interface d’avertissement AFK dans le mode Zombies

Sauvegarde et chargement

Suppression d’un exploit permettant de conserver un fichier de sauvegarde après l’avoir déjà chargé

Changements d’interface

Mise à jour des visuels de tous les GobbleGums pour améliorer la lisibilité

Correction d’un problème où l’interface du bateau se superposait à la carte avec le préréglage HUD de Commandement Central

Correction d’un problème où l’invite de connexion des connecteurs de nœuds pendant le Main Quest de Terminus se superposait à la carte avec le préréglage HUD de Commandement Central

Correction d’un problème où le numéro de manche s’affichait incorrectement lors du chargement d’une sauvegarde

Correction d’un problème où les statistiques des armes dans le récapitulatif après action montraient l’équipement de départ au lieu de celui de fin

Correction d’un problème où certains objets affichaient un texte incorrect sur la carte Tac lors du ping

Suppression des informations multijoueur des descriptions d’armes de mêlée

Ajout d’une icône de manche maximale atteinte dans le récapitulatif après action en atteignant un nouveau record personnel

Ajout d’un minuteur au tableau de bord

Ajout d’une notification lors de la collecte de renseignements

Graphismes et stabilité

Résolution d’un problème sur PS4 où certains effets cessaient de s’afficher à des manches plus élevées

Correction d’un problème où certains effets de l’injection mutante ne fonctionnaient pas en sprintant

Correction d’un problème où les effets de personnage de Brutus étaient présents lors de l’injection mutante

Résolution d’un problème pouvant provoquer un crash en tentant de démarrer une partie solo après une session en écran partagé

Correction d’un problème où le joueur ne pouvait parfois pas sauvegarder et quitter avec l’erreur “La sauvegarde a échoué pour une raison inconnue. Réessayez plus tard”

Ajout de nombreuses corrections de stabilité

Pour profiter pleinement de la Saison 1, retrouvez les patch notes complets pour Warzone et le multijoueur de Black Ops 6.