Tous les changements de la Bêta #2 de Black Ops 6 : armes, spawns…

Le 2ᵉ bêta ouverte de Call of Duty: Black Ops 6 arrive, et de nombreux changements attendent les joueurs. Découvrez les nouvelles armes, maps et équilibrages à venir.

Le premier week-end de la bêta ouverte de Black Ops 6 pour les joueurs ayant précommandé le jeu est terminé. La prochaine bêta sera ouverte à tous du 6 au 9 septembre, et les développeurs ont mis les bouchées doubles pour apporter du nouveau contenu en plus d’améliorer les systèmes déjà en place.

Sans plus attendre, voici les changements annoncés par l’équipe de développement de BO6.

10 niveaux supplémentaires, avec des armes à la clé

Pour la 2ᵉ phase de bêta ouverte, Treyarch repousse le cap du niveau max à 30 au lieu de 20 lors du premier week-end de test. Cela signifie que les joueurs vont pouvoir débloquer de nouvelles récompenses alléchantes à utiliser dans leurs parties.

Côté armes, vous pourrez mettre la main sur le DM-10 (un DMR semi-auto) et sur la mitraillette Tanto .22. L’incontournable atout Ninja fera aussi son apparition, parmi d’autres récompenses de montée de niveau.

Nouveaux modes de jeu et cartes

Bien que les joueurs n’aient probablement pas eu le temps de se lasser du contenu déjà existant de Black Ops 6, les développeurs ajoutent déjà au mix des nouveautés rafraichissantes.

Ainsi, la 2ᵉ bêta ouverte comprendra deux nouvelles maps, mais aussi et surtout les modes de jeu Escarmouche et Face Off Kill Order.

Équilibrage des armes

Il n’aura fallu que quelques jours aux joueurs pour expérimenter l’arsenal de Black Ops 6 et découvrir une méta pour le moins déséquilibrée. En effet, la Jackal PDW s’est immédiatement imposée comme la meilleure arme de BO6.

Sans surprise, les développeurs ont prévu un rééquilibrage des armes à l’orée de la 2ᵉ bêta ouverte. Reste à voir à quelle sauce la Jackal PDW mais aussi d’autres options comme la Striker seront mangées.

Modification des spawns

Le positionnement et le fonctionnement des points d’apparition est toujours un point crucial dans Call of Duty. Pour les développeurs, trouver le juste équilibre est toujours une priorité afin d’éviter les scénarios abusifs de spawn-kill, ou les éliminations pas assez punitives.

Les joueurs peuvent donc s’attendre à quelques ajustements du côté des points de spawn, qui pourraient légèrement changer le rythme des parties.

Augmentation des gains d’XP pour les armes

Beaucoup de joueurs ont exprimé leur frustration quant à la vitesse – ou plutôt la lenteur – de progression des armes. Afin que les accessoires soient débloqués un peu plus rapidement, Treyarch devrait adoucir un peu la courbe de progression.

Améliorations de l’audio

L’audio est toujours un véritable casse-tête dans un FPS se voulant compétitif. Les joueurs veulent ressentir l’immersion et le chaos s’abattre sur eux durant les phases d’action, mais il est pourtant indispensable que Black Ops 6 offre un mix sonore extrêmement clair et précis.

Dès le 3 septembre, Treyarch a déployé un correctif visant à rendre les bruits de pas et de glissades plus audibles dans le mix global.

Des changements supplémentaires sont attendus pour la prochaine phase de bêta ouverte, afin que vos oreilles deviennent aussi importantes que vos yeux pour repérer vos ennemis.

Corrections de bugs

Que serait une mise à jour sans la correction de quelques bugs ? Sans surprise, la 1ʳᵉ phase de bêta ouverte ne s’est pas faite sans accrocs, et les joueurs ont eu l’occasion de se casser les dents sur de nombreux problèmes, du simple souci d’optimisation au plantage total.

Une première vague de bugs sera corrigée pour la prochaine bêta, et il va sans dire que ce ne sera pas la dernière.

Cet article sera mis à jour avec les détails du patch dès que ces derniers auront été officiellement communiqués par Treyarch.