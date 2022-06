Passe de combat de la Saison 4 de Warzone et Vanguard : paliers et récompenses

Alors que le coup d’envoi de la Saison 4 de Warzone et Vanguard est des plus imminents, les développeurs ont levé le voile sur le nouveau Passe de combat. Des armes au nouvel opérateur en passant par les plans d’armes, voici les différentes récompenses à débloquer.

Chaque mise à jour saisonnière des opus de Call of Duty s’accompagne d’un tout nouveau Passe de combat rempli de récompenses à débloquer et la Saison 4 n’y fait pas exception.

Au cours de cette nouvelle saison intitulée Mercenaires de Fortune, les joueurs vont pouvoir enrichir leurs collections avec de nouveaux éléments cosmétiques, mais aussi mettre la main sur de nouvelles armes.

Comme à l’accoutumée, les joueurs disposent de plusieurs options pour profiter du Passe de combat. Les joueurs ont la possibilité d’obtenir de multiples récompenses sans avoir à dépenser un centime.

Toutefois, pour ceux qui souhaitent débloquer les 100 paliers du Passe, il est possible de le débloquer pour 1000 points CoD. Vous commencerez alors au niveau 0 et devrez par la suite gravir les échelons. Sinon, en augmentant la mise à 2 400 points CoD, vous pouvez accéder directement au niveau 25 et débloquer instantanément toutes les récompenses du niveau 0 à 25.

Go all-in with the ‘Mercenaries of Fortune’ Battle Pass and reap the rewards:

💯 100 Tiers of content to unlock

🔫 2 free weapons

🔥 3 Operator skins including Captain Butcher

Visit the #CODBlog for the spoils of intel: https://t.co/xFHGFnAjIE pic.twitter.com/5GCuQp2HEy

— Call of Duty (@CallofDuty) June 21, 2022