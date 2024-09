Passe de combat Saison 6 de Warzone & MW3 : récompenses, armes, Opérateurs, Blackcell…

La Saison 6 de Modern Warfare 3 et Warzone propose un tout nouveau Passe de combat rempli de récompenses exclusives telles que de nouvelles armes, opérateurs et cosmétiques.

En tant que dernière saison avant l’arrivée de Black Ops 6, la Saison 6 célèbre l’ambiance effrayante d’Halloween avec le retour de l’événement Haunting, très apprécié des fans. Cette mise à jour inclut des cartes et des modes sur le thème de l’horreur, et la boutique met en avant des personnages emblématiques comme Daryl Dixon de The Walking Dead et Art le Clown des films Terrifier.

Le Passe de combat suit également ce thème hanté. Voici tous les détails sur son prix et son contenu.

Prix du passe de combat de la Saison 6 de Warzone & MW3

Le passe de combat de la Saison 6 de Modern Warfare 3 et Warzone coûtera 1 100 points CoD, soit environ 10 euros.

Vous pouvez également dépenser 30 euros pour obtenir le passe de combat BlackCell, qui inclut 1 100 CoD Points supplémentaires ainsi que des récompenses exclusives.

Armes du Passe de combat de la Saison 6

DTIR 30-06 – Secteur 6

– Secteur 6 Kastov LSW – Secteur 9

Le fusil de combat DTIR 30-06 et la mitrailleuse Kastov LSW peuvent être débloqués gratuitement. Il vous suffit de jouer pour accumuler des jetons de Passe de combat et débloquer les armes.

Activision

Nouveaux opérateurs du Passe de combat

Michael Myers – Récompense instantanée

– Récompense instantanée Slamfire – Secteur 11

– Secteur 11 Alone – Passe de combat BlackCell

Le célèbre Michael Myers, méchant emblématique des films d’horreur, est en tête d’affiche du Passe de combat pour célébrer le retour de l’événement Haunting. Un nouvel opérateur, Slamfire, passionné de sport, rejoint également le combat, “équipé de matériel sportif et d’une impressionnante massue dans le dos”.

Alone, une version zombifiée à trois têtes et plusieurs membres de Ghost, est disponible pour ceux qui achètent le passe de combat BlackCell. Bien qu’il s’agisse d’une version alternative d’un opérateur existant, Alone est traité comme un personnage à part entière plutôt qu’un simple skin.

Activision

Nouveaux skins dans la Saison 6 de MW3 & Warzone

De nouveaux skins seront également disponibles pour les opérateurs suivants tout au long de la Saison 6 :

Farah (x2)

Michael Myers (x1)

Makarov (x1)

Banshee (x1)

Valeria (x1)

Slamfire (x1)

Dokkaebi (x1)

Riptide (x1)

Jabber (x1)

Nous n’avons pas encore eu un aperçu détaillé de tous ces skins, mais nous devrions en savoir plus avant le début de la saison.

Tout ce nouveau contenu sera également transféré dans Warzone lors de son intégration avec Black Ops 6 dans la mise à jour de la Saison 1. Cette mise à jour apportera de nouvelles armes et la carte Area 99.

