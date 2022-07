Ces paramètres audios de Warzone vous offrent un avantage considérable

Tyler “TeeP” Polchow est l’un des joueurs les plus accomplis de Call of Duty. Peu de noms peuvent rivaliser avec son curriculum vitae dans Warzone et il a un changement de réglage audio que tous les joueurs pourraient bénéficier d’opérer.

Peu de gens peuvent prétendre être des experts de toute une franchise, mais TeeP est l’un d’entre eux.

En tant qu’ancien champion du monde de l’ère CWL de CoD professionnel et premier nom dans Blackout et Warzone, le trentenaire est toujours au sommet de son art.

Il a toujours été prêt à enseigner aux autres joueurs comment atteindre le sommet, et son dernier conseil sur les réglages audio est très important pour tous ceux qui cherchent à prendre l’avantage sur leurs adversaires.

Le changement audio de TeeP dans Warzone permet d’entendre plus facilement les ennemis

Comme il l’a révélé dans une vidéo sur sa chaîne, TeeP affirme que la clé pour prendre l’avantage consiste à changer les parties de l’audio que vous privilégiez dans le jeu.

Lorsqu’un spectateur a fait remarquer que le jeu du streamer avait un son différent de la normale, M. Polchow a révélé exactement ce qu’il fait différemment ces jours-ci.



“Je suis sur Boost Low et j’ai changé mes marqueurs de frappe… J’ai l’impression de remarquer davantage quand les gens sautent en bas ou parachutent et touchent le sol. Pas tellement les bruits de pas, mais quand ils se laissent tomber et touchent le sol”, a-t-il déclaré.

Pour les non-initiés, il fait référence au paramètre Audio Mix du menu Warzone qui permet aux joueurs de sélectionner les types de bruits qui seront amplifiés dans leur casque ou leurs haut-parleurs.

En amplifiant les basses fréquences, l’ancien champion a l’impression d’en avoir plus pour son argent lorsqu’il s’agit de repérer les menaces entrantes.

Ce n’est peut-être pas le détail le plus important au monde, mais le moindre avantage peut faire une grande différence.