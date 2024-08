Ce paramètre maintenant obligatoire de MW3 et Warzone cause du lag, les joueurs s’indignent

Un changement majeur dans les paramètres graphiques de MW3 et Warzone provoque des énormes lags en partie pour les joueurs, car ils sont désormais obligés d’activer l’affichage de texture à la demande.

La mise à jour de la Saison 5 Rechargée de MW3 et Warzone a introduit la première phase de la refonte du QG de CoD (ou CoD HQ), qui vise à réduire la taille des fichiers de l’application et des futures mises à jour, ainsi qu’à préparer le terrain pour une nouvelle interface utilisateur dans Black Ops 6.

L’article continue après la publicité

Dans le cadre de ces changements, les joueurs ne peuvent plus désactiver l’option d’affichage de texture à la demande et ont désormais deux choix : Optimum et Minime. Cette mesure vise à réduire la taille des fichiers des jeux en affichant les textures plutôt qu’en les stockant dans les fichiers du jeu, mais cela nécessite une connexion solide pour fonctionner correctement.

L’article continue après la publicité

Auparavant, il était recommandé de désactiver ce paramètre dans MW3 et Warzone afin d’éviter toute forme de lag. Cependant, maintenant que les joueurs sont “forcés” d’utiliser cette option, cela provoque des parties remplies de lags.

L’article continue après la publicité

L’utilisateur X ‘BryanCRT__‘ a partagé un extrait de MW3 dans la mise à jour de la Saison 5 Rechargée, montrant comment ce nouveau paramètre affecte négativement le gameplay.

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, le jeu lag énormément, avec des éléments et des textures qui apparaissent et disparaissent constamment. C’est désorientant à regarder, sans parler d’y jouer, et il n’est pas le seul à rencontrer ce problème.

L’article continue après la publicité

En rapport: Les joueurs de Warzone abandonnent le jeu et exigent des changements

L’article continue après la publicité

De nombreuses plaintes concernant l’affichage des textures apparaissent sur les réseaux sociaux, avec un post sur Reddit appelant à un retour en arrière sur ce changement, ou à ce que les développeurs considèrent la possibilité d’offrir aux joueurs l’option de télécharger les textures séparément, quitte à avoir un fichier plus volumineux.

Un commentaire d’accord avec cette proposition disait : “Oui, la connexion à leurs serveurs peut parfois être absolument épouvantable, et maintenant, avec l’affichage de textures forcée par-dessus ça ? Quelle blague. Laissez-moi juste télécharger les textures de 64 Go une fois pour toutes.“

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

La possibilité de télécharger un pack de textures séparé est quelque chose que les joueurs se rappellent de MW2019, et ils demandent son retour : “MW2019 avait cela et il n’y avait aucun souci en partie.“

Il reste à voir si les développeurs répondront à cette réaction négative et si des changements seront apportés à l’avenir.

Avec la bêta de Black Ops 6 à l’horizon, les joueurs souhaitent avoir l’expérience la plus fluide possible, il est donc conseillé d’utiliser l’option Minime pour l’instant et de voir comment votre connexion gère la diffusion de textures.

L’article continue après la publicité