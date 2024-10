Une option audio “pay to win” arrive dans Black Ops 6 : l’abonnement Embody expliqué

Les joueurs de Call of Duty s’inquiètent de la nouvelle possibilité de payer pour un profil audio personnalisé dans Black Ops 6, qui pourrait offrir un avantage significatif en jeu. Voici comment cela fonctionne.

L’audio est un élément crucial dans les jeux FPS comme Call of Duty, ce qui pousse les joueurs à investir des centaines d’euros dans des casques et des écouteurs haut de gamme. Toutefois, l’audio de CoD n’a pas toujours impressionné.

Avec Black Ops 6, d’importantes améliorations de l’audio sont prévues, permettant aux joueurs de localiser leurs ennemis uniquement grâce au son. Cependant, une controverse a éclaté avec l’annonce de la possibilité de payer pour un profil audio en jeu.

Qu’est-ce que l’abonnement audio de Black Ops 6 ?

Black Ops 6 s’est associé à Embody, une entreprise audio tierce, pour développer un mode casque avancé qui priorise les sons les plus importants en jeu. Il existe une version gratuite pour tous, mais vous pouvez également dépenser 20$ pour obtenir un son encore meilleur grâce à des profils personnalisés.

Cette technologie, appelée Head Related Transfer Function (HRTF), prend en compte la forme de votre tête et de vos oreilles pour adapter le son et offrir la meilleure expérience possible pour vous. C’est une forme d’audio spatial, et vous pouvez payer pour le personnaliser à vos préférences.

L’annonce a été faite le 14 octobre, indiquant que les joueurs pouvaient utiliser la technologie audio spatiale Immerse d’Embody pour améliorer la précision directionnelle des sons dans le jeu. Ce mode par défaut est le mode Enhanced Headphone (casque amélioré) du jeu, mais les joueurs peuvent choisir d’améliorer encore cette expérience HRTF en créant un profil personnalisé.

Cependant, il n’a été confirmé que quelques jours avant le lancement que le profil personnalisé coûterait de l’argent. Vous pouvez l’essayer gratuitement pendant 30 jours, mais ensuite, il faudra payer 20$ pour l’avoir pendant les cinq prochaines années.

Cette décision a provoqué un flot de réactions négatives, avec des créateurs de contenu et des joueurs critiquant ce changement. Le streamer TacticalBrit a tweeté : “Vendre un meilleur son dans un jeu qui a historiquement eu un son horrible est certainement l’une des décisions les plus… audacieuses de tous les temps.“

Un autre utilisateur de Twitter/X a ajouté : “Si tu n’as pas ce pack audio, je parie que tu vas te faire détruire“, tandis que d’autres ont qualifié cette option de “pay to win” et “payer pour entendre“.

Black Ops 6 propose-t-il vraiment un audio pay-to-win ?

Il reste à voir quel avantage réel ce mode Advanced Headphone payant offrira, mais vous pouvez l’essayer pendant un mois pour constater par vous-même la différence.

Il a été décrit comme “la norme d’excellence pour maximiser la perception directionnelle lorsque vous écoutez avec un casque“, avec le pack payant qui l’améliore encore davantage. Il est donc probable que ceux qui utilisent cette option auront au moins un petit avantage sur ceux qui ne l’utilisent pas en multijoueur.

Un service similaire, Dolby Atmos, vous permet de payer 10$ pour améliorer l’audio sur l’ensemble de vos jeux et médias sur Xbox, PlayStation ou PC, pas seulement pour Call of Duty. Cependant, le pack d’Embody est spécifiquement conçu pour CoD, ce qui pourrait le rendre plus performant pour Black Ops 6. Et bien sûr, les joueurs PC ont déjà accès à la Loudness EQ, mais la technologie HRTF semble être beaucoup plus avancée.

Pour être prêt pour le lancement de Black Ops 6 le 25 octobre, vous pouvez consulter les heures de lancement du jeu sur toutes les plateformes ainsi que la manière de débloquer toutes les armes.