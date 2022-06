OpTic Dashy estime que Modern Warfare a “ruiné Call of Duty”

Selon le joueur professionnel d’OpTic Texas, Brandon “Dashy” Otell, Modern Warfare est le jeu qui a totalement “ruiné” la licence Call of Duty.

Modern Warfare sorti en 2019, a proposé un reboot de la trilogie classique qui a fait tomber de nombreux joueurs amoureux de CoD avec un lot de nouvelles fonctionnalités, armes et mécaniques de jeu.

Ce jeu est devenu massivement populaire, surtout lorsque Warzone a été lancé en mars 2020, puisque le Battle Royale a fait revenir des anciens joueurs de Call of Duty sur la franchise.

Cependant, tout le monde n’a pas aimé Modern Warfare, et plus particulièrement les joueurs compétitifs qui se sont souvent montrés virulents à l’encontre de certaines des fonctionnalités et des mécaniques du jeu.

Plusieurs grands noms se sont prononcés ouvertement contre Modern Warfare depuis la fin de la saison 2020, et récemment, c’est le joueur d’OpTic Texas, Dashy, qui s’est confié sur cet opus.

“Je pense que Modern Warfare, celui qui est sorti il y a deux ans, a littéralement ruiné CoD.” déclare-t-il lors d’un live Twitch. “Je parlais de ça avec Matt (FormaL). Pensez à toutes les merdes que ce jeu a introduites, comme les portes, le putain de sprint tactique, les putains de cartes à la con, le fait de tuer en une balle, Warzone, le bloom, les 40 millions d’accessoires sur votre arme… Ce jeu l’a putain de ruiné. ”

Les joueurs professionnels n’ont pas toujours eu une relation très affectueuse avec MW2019, notamment en raison du TTK rapide, l’inclusion de portes, et le Silence de mort qui est devenu une amélioration de combat.

Les commentaires de Dashy, cependant, sont parmi les plus brutales provenant d’un joueur professionnel, et le fait de dire que ce jeu a “ruiné CoD” est une déclaration plutôt énorme.

Bien que certains puissent être d’accord avec lui et s’inquiètent donc de la direction que pourrait prendre Modern Warfare 2, de nombreux joueurs apprécient cependant toujours Modern Warfare encore à ce jour.