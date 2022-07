Le NZ-41 de Warzone se fait “ridiculiser” par cette classe

more

Les accessoires du XM4 de Booya sont assez standards lorsqu’il s’agit de fusils d’assaut de Warzone, car l’objectif est de maximiser la précision, le contrôle du recul et la portée.

Si le NZ-41 reste notablement supérieur sur une carte comme Caldera où sa précision peut briller, Booya explique que ce n’est pas toujours le cas : “Je sais qu’ils ont beaucoup nerf le XM4, mais il est vraiment très efficace sur Rebirth et Fortune’s Keep, ces cartes à moyenne portée.”

En ce qui concerne Rebirth Island et Bonne Fortune, FaZe Booya, pense que les armes qui excellent à moyenne portée peuvent potentiellement surpasser les armes à longue portée les plus dominantes du jeu.

Les joueurs de Warzone ont beaucoup à penser en ce qui concerne la méta-fusil d’assaut de la Saison 4. Caldera, Rebirth Island et Bonne Fortune faisant partie de la rotation des cartes, le choix des meilleures armes à utiliser dépend souvent de votre environnement.

by Martin Thibaut