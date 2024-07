Black Ops 6 va proposer un nouveau paramètre ‘Sprint Assist’ qui pourrait offrir aux joueurs bien plus de personnalisation dans leur façon de jouer et rendre le nouveau système de mouvement omnidirectionnel encore plus radicalement différent de ce à quoi ils sont habitués.

Le mouvement omnidirectionnel est déjà garanti pour faire de Black Ops 6 un pas de géant par rapport à ce que nous avons connu dans Call of Duty, avec la possibilité pour les joueurs de sprinter, glisser et plonger dans n’importe quelle direction.

À cela s’ajoute une nouvelle fonctionnalité appelée Sprint Assist, et les développeurs de Treyarch en ont parlé un peu dans le premier épisode du podcast ‘COD Pod’ d’Activision.

“Un exemple de l’aspect personnalisable est le Sprint Assist, qui concerne l’aspect sprint du mouvement intelligent,” a déclaré Matt Scronce, directeur associé du design chez Treyarch. “Par défaut, en ce moment, il n’y aura aucun délai, donc lorsque vous appuyez vers l’avant, vous commencez à sprinter. Mais, nous avons un paramètre qui vous permet d’ajouter un peu de temps.”

Il explique avec un exemple spécifique où un joueur pourrait avoir l’auto-mantle activé lorsqu’il sprint vers un rebord. Avec le Sprint Assist, vous pouvez légèrement modifier le temps de délai pour empêcher l’escalade automatique de se déclencher, et vous approcher du rebord pour maintenir la position.

Extrait à partir de 36:28

Malgré l’explication, il n’est pas complètement clair comment le Sprint Assist se ressentira et se déroulera lorsque le jeu sera lancé.

Cependant, nous savons qu’il y a trois paramètres différents de Sprint Assist révélés lors de la présentation du multijoueur. Ils sont :

Désactivé : Le sprint est activé manuellement avec le bouton Sprint.

Le sprint est activé manuellement avec le bouton Sprint. Activé : Le mouvement complet activera le sprint après le délai du Sprint Assist.

Le mouvement complet activera le sprint après le délai du Sprint Assist. Sprint tactique assisté : Le mouvement vers l’avant activera le sprint tactique après le délai du Sprint Assist. Les mouvements latéraux et arrière activeront le sprint après le délai du Sprint Assist.

Ces paramètres semblent similaires aux paramètres actuels d’Auto-Sprint présents dans les récents jeux de Call of Duty, mais l’onglet des paramètres montré lors de la présentation suggère que le comportement du sprint sera une fonctionnalité distincte.

Cela pourrait nécessiter quelques ajustements une fois le jeu lancé pour que les joueurs puissent comprendre pleinement et tirer le meilleur parti de cette fonctionnalité.