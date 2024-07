Ce nouvel accessoire surpuissant de Warzone envahit la méta

Modern Warfare 3 et Warzone ont discrètement introduit le Silencieux de Quartier-maître dans le cadre de la mise à jour de la Saison 5, et les joueurs affirment qu’il s’agit de l’un des meilleurs accessoires disponibles.

Activision n’a pas mentionné le Silencieux de Quartier-maître dans le patch note de la Saison 5, mais pourtant, cet accessoire a bien été ajouté lors de la mise à jour. Les joueurs doivent activer son déverrouillage dans l’Armurerie et compléter huit défis quotidiens pour le débloquer.

Une fois débloqué, les joueurs peuvent l’équiper sur n’importe quelle arme principale. Le Silencieux de Quartier-maître améliore le recul de l’arme ainsi que le contrôle du recul horizontal et vertical. Les joueurs se tournent vers cet accessoire, car il ne réduit la vitesse de visée et la vitesse de transition du sprint au tir que de 6%, alors que d’autres silencieux imposent une pénalité de mouvement plus sévère.

Le créateur de contenu de Warzone, JGOD, a expliqué pourquoi vous devriez utiliser ce nouveau silencieux plutôt que le Compensateur réducteur de flash ZEHMN35 ou le Silencieux VT-7 Spiritfire, qui étaient auparavant considérés comme les meilleures options.

“Je sais que certaines personnes aiment encore le ZEHMN mais quand on les compare, la différence n’est pas si grande“, déclare JGOD. “Des différences négligeables en termes de vitesse de visée et de transition du sprint au tir, et vous obtenez un bien meilleur contrôle du recul.“

JGOD a ajouté que la polyvalence de pouvoir utiliser cet accessoire sur toutes les armes en fait une option convaincante, le qualifiant sans doute de meilleure nouvelle addition depuis le silencieux JAK BFB.

“Je ne pense pas que nous n’ayons jamais eu un accessoire aussi agréable à utiliser“, affirme JGOD.

En se basant sur les précédents accessoires méta, il y a toujours une chance que celui-ci subisse un nerf dans un avenir proche. Par conséquent, les joueurs devraient l’équiper rapidement pour en profiter dans son état actuel.

Lorsque le silencieux JAK BFB a pris le contrôle de Warzone en mars, Raven Software avait réagi avec un nerf très rapide.

Si vous voulez savoir sur quelles armes utiliser le Silencieux de Quartier-maître, consultez alors notre tier list des meilleures armes Warzone de la Saison 5.